Главный инженер горэлектросети ТОО «ЭПК-форфайт» отправил председателям ОСИ и ПКСК предписание о том, что необходимо подготовить дома к новым реалиям.

Электрик ПКСК «Орталык» Сергей Фикс проверяет щитовые в подъездах / Фото Ксении РЕБИК

1 августа начнется капитальный ремонт газопровода Карталы - Рудный, что станет причиной резкого роста потребления электроэнергии. Письмо вызвало много вопросов у тех, кому его пришлось исполнять.

В горэлектросети костанайцам посоветовали привести в соответствие защитный контур заземления, не включать одновременно электроприборы, распределить нагрузку по фазам, а также провести ревизию проводки и щитов внутри дома.

Повезло в этой ситуации тем, кто позаботился об электропроводке заранее. Как сообщил «НГ» председатель ПКСК «Орталык» Алмат АЙДОСОВ, примерно 5-6 лет назад в домах, которые обслуживает этот кооператив, увеличили диаметр силовых кабелей с советских 5 мм до современных 10-12 мм.

- Многокилометровые сети за месяц ты никак не поменяешь, - отмечает Айдосов. - Мы прошли и затянули все силовые контакты, на отдельных участках проверили на предмет нагревания. Диаметр кабелей мы меняли не за месяц, а около трех лет. Тотально что-то поменять мы не можем. В основном работали с оборудованием в подвалах, так как на него будет самая большая нагрузка.

В ПКСК «Орталык» в преддверии отключения газа развесили обращение к жильцам. В нем всего три пункта. Во-первых, не включать все электроприборы одновременно. Во-вторых, пенсионерам и неработающим просьба готовить пищу в середине дня, а вечером по возможности использовать полуфабрикаты. В-третьих, телевизору рекомендовано уступить место книге.

- Работа с щитами идет ежегодно по плану, поэтому мы не так сильно беспокоимся, - рассказал «НГ» электрик ПКСК «Орталык» Сергей ФИКС. - Нагрузка, конечно, увеличится, поэтому где-то приходится менять советскую систему. Я занимаюсь перетяжкой осей - это основное, что может быть опасно для потребителя. В подвале щитовую тоже мы делаем, но там работы зависят в основном от финансовых ограничений.

Менее оптимистичный настрой у председателя ОСИ «Гагарина, 14» Натальи МЕДВЕДЕВОЙ. Она предупреждает жильцов - сети в доме старые и рискуют не выдержать высокого напряжения.

Наталья Медведева: «Раньше здесь ПКСК почти ничего не делал, тут нам самим не справиться» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы после письма начали работу по замене автоматов, проверили фазы и надеемся поменять проводку по подъездам, - сообщила Медведева. - Но, чтобы сделать основательный ремонт сетей, нужны деньги и время, которых у нас нет. У нас большие проблемы с щитовыми, которые расположены в подвале. Мы хотели их поменять, но так как раньше здесь ПКСК почти ничего не делал, нам самим не справиться. Состояние проводки плачевное, и сделать ее быстро невозможно. В щитовой дома - полный бардак, здесь ПКСК, кроме автоматов, кажется, ничего не меняло, поэтому все тут давно заросло паутиной в прямом смысле этого слова.

Медведева говорит жильцам, что нужно быть готовым к разного рода авариям.

- Я обращалась в отдел жилищных отношений, но получила отписку, - отмечает председатель ОСИ. - Лично ездила в горэлектросеть, но тоже ничего не добилась. Я им сказала, чтобы они навели в своем хозяйстве порядок. Мне ответили, что ничего делать не будут, там все нормально, а хозяйство в подвале - это головная боль ОСИ. Письмо я прочитала, но, как вы себе представляете людям сказать, чтобы они вечерами не пользовались электроприборами. Как я могу взять это на себя, если 30 лет этим никто не занимался?

Получается, что, когда 1 августа отключат газ и горячее водоснабжение, костанайцы могут рассчитывать только на сознательность соседей и добросовестность их ПКСК или ОСИ. И надеяться, что энергетики и пожарные будут наготове.