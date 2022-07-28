Очередную отчетную встречу акима Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ провел в среду, 27 июля, в актовом зале СШ № 29 микрорайона Аэропорт. Она продлилась около двух часов, большую часть времени заняло общение с горожанами.

КТЖ дает добро

Аким начал с хорошей новости - о строительстве новой дороги, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Береке.

Общение народа с властью продлилось около двух часов

- Нужна дорога, которая соединит микрорайон Аэропорт с западной частью Костаная, - пояснил Жундубаев. - Устное положительное заключение на строительство такой дороги от КТЖ уже получено на высшем уровне. Дорога длиной около 1 км. Нужно обговорить детали и сделать ПСД. Построить ее планируем до октября 2023 года.

Последовавшие вопросы от жителей немного снизили оптимистический настрой встречи.

«У меня есть план...»

Первым из горожан выступил Ильяс САМУРАТОВ, представившийся гражданином Костаная.

Ильяс Самуратов предложил, в частности, распустить маслихат

- У меня есть план по улучшению работы служб города, - сказал он. - Во-первых, аким области не должен вмешиваться в работу акима города. И переехать из областного акимата, туда должен въехать аким города. Маслихат нужно распустить, потому что депутаты ничего не делают. И обнародовать генплан, чтобы люди знали, что снесут и что оставят.

Некоторые сидящие в зале начали поддерживать Самуратова и аплодировать, другие, наоборот, просили, чтобы он быстрее ушел.

- Ваши предложения у меня есть в письменном виде, я вам лично отвечу, - ответил Жундубаев. - Что касается акима области, то он меня назначил. Он выбивает деньги из республиканского бюджета, критика в его адрес не обоснованна.

«Сети не выдержат?»

Вопрос о том, выдержат ли повышенную нагрузку электросети Костаная в период отключения города от газоснабжения, задала жительница Костаная Гульбахым.

- Мы переживаем, что сети не выдержат, и задаем вопрос, - сказала она.

- Мы сами его себе задаем, - сказал Жундубаев. - Представитель ЭПК «Форфайт» здесь есть, пусть ответит.

Представитель ЭПК не представился, но сообщил: нагрузка увеличится больше чем в два раза - больше, чем зимой.

Представитель ЭПК «Форфайт» дал мрачный прогноз на период отключения газа

- Ожидается большая нагрузка на общедомовые сети, - пояснил он. - Проводим профработы, просим поэтапно пользоваться электроприборами.

- Вы конкретно ответьте, выдержит или нет? - уточнил Жундубаев.

- Общедомовые сети не выдержат, боимся больших сбоев, - ответил представитель ЭПК.

- Вы не руководитель, - отреагировал аким. - Мы проводили совещания, руководители заявляли, что все нормально, сети выдержат, тем более, что не зима. Жителей просят не включать одновременно несколько электроприборов. Они в курсе этих просьб. Но даже если одновременно включат, сети должны выдержать. Тем более что отключать планируют не на месяц, а с 1 по 15 августа, с учетом подключения - ориентировочно до 25 августа. Сейчас не зима, разберемся.

Школа бокса или...

Мужчина из зала посетовал на то, что в их районе нет ни одного спортивно-культурного объекта.

- Жители вынуждены ехать на перекладных к таким объектам в других районах, - пожаловался он. - Единственное наше развлечение - прогулка по набережной. А многие пожилые и молодые люди хотели бы поправить здоровье. Нам нужны открытая спортивная площадка, как рядом с «Жастар сарайы», и Дворец культуры.

- По спортивной площадке принимается, обязательно будет, - ответил аким Костаная. - По культурному объекту давайте решать. У вас есть одно свободное пятно площадью 1 гектар. По ПДП там должна быть школа бокса, но, думаю, она «не горит» - уже есть школа бокса на ул. Гашека. Вы можете накидать свои предложения на сайт акимата, что хотите, Дворец культуры или еще что-то. И рассмотрим ваши предложения.

Задавали вопросы про детские сады, арендные квартиры, медуслуги.

- По ПДП есть строительство трех детских садов в микрорайонах Аэропорт, Кунай, Юбилейный. Возможно, даже второй школы в микрорайоне Аэропорт, - ответил Марат Жундубаев. - Существующая рассчитана на 900 мест, а учеников уже 1200.

Вопрос Гульмиры Бейсимбаевой, которая не может пройти процедуру гемодиализа в третью смену, аким взял под контроль. Как и вопрос жительницы Костаная о невозможности поверить общедомовой счетчик.

- Можем ли мы приватизировать арендную квартиру? - спросила молодая женщина.

- Приватизация разрешена до 2025 года, - ответил специалист акимата.- Если норму изменят, то нет.

Пенсионеры спрашивали о невозможности получить проездные карты, ямах, остановках. Аким обещал ответить даже на «частные вопросы». Встреча закончилась аплодисментами.

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