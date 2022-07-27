Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала, почему Казахстан не закупает сертифицированные лекарства от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©/TENGRINEWS

"Планирует ли Минздрав закупать сертифицированные лекарства от коронавируса, например "Паксловид" (Paxlovid)?" - спросила журналист на брифинге СЦК.

"Да, сейчас наши разработчики клинического протокола активно работают в этом направлении. Мы получили, как раз таки изучаем, что есть в мире ряд лекарственных препаратов, которые применяются для лечения коронавируса. Но дело в том, что все эти препараты окончательный этап всех исследований не прошли. Ряд стран по ситуации дают рекомендации по экстренному применению ряда препаратов. Сейчас у нас разработчики клинического протокола активно над этим работают. И в ближайшее время мы эти результаты озвучим", - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, результаты будут в течение месяца.

Напомним, в марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания на людях антивирусного препарата "Паксловид" - таблеток для лечения COVID-19. По данным Pfizer, предварительные доклинические испытания показали, что данный препарат имеет очень сильную противовирусную активность против SARS-CoV-2, а также против других коронавирусов. В ноябре 2021 года Pfizer объявила, что новый таблетированный препарат "Паксловид" показал многообещающие результаты в клинических испытаниях. И теперь это первое пероральное лекарство, одобренное и разрешенное к использованию FDA для лечения COVID-19.