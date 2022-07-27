В Казахстане сейчас достаточно вакцин, поэтому нет необходимости в препарате "Спутник V", передает Informburo.kz.

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Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила на брифинге СЦК, что впредь в Казахстане для вакцинации против Covid-19 планируют использовать только QazVaс.

"Для основной категории будут использовать QazVaq и Sinopharm. В будущем это может быть только QazVaс, потому что в принципе сегодня мощность нашего завода позволяет закрыть всю потребность", – сказала она.

Главный санврач отметила, что имеющегося объёма вакцин достаточно, и в препарате "Спутник V" необходимости нет.

При этом Казахстан планирует закупить 300 тысяч доз Pfizer для вакцинации детей, подростков и беременных женщин.

Сейчас в Казахстане доступны три вида вакцин: QazVac, Sinopharm и Pfizer. Для повторной вакцинации и ревакцинации – QazVac и Sinopharm. В прививочных пунктах есть запас в 1,5 млн доз вакцины.