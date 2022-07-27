О таком решении на аппаратном совещании 25 июля сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. И тут же привел в пример несколько острых тем: несанкционированные свалки, отсутствие освещения, самовольные врезки в городские коммуникации.

27 июля свалка возле домов Абая, 54 А и Джамбула 78/2 утопала в луже

Вопросы из тех, по которым люди много раз звонили в ситуационный центр Ikomek, но они не решаются. Например, свалки мусора по адресам Кочубея, 7, Абая, 54 А, Джамбула 78/2.

- Обращения по ним многократные, - отметил аким. - Отделу ЖКХ поручаю в течение недели разобраться и решить вопросы. Допускаю, что подрядчик места свалок убирает, а жители снова заваливают их мусором. Тогда отработайте проблему с полицией, ставьте камеры, наказывайте!

Мусорные контейнеры на ул. Кочубея в среду были в приемлемом состоянии. Но дорога к ним - не очень

Далее речь зашла о восстановлении электрических опор по нескольким адресам. Одно из обращений в Ikomek - еще апрельское. У акимата претензии к ТОО «ЭПК-forfait».

- Много жалоб на освещение, не только по окраинам города, но и в центре, - сказал Жундубаев. - Специалисты акимата провели мониторинг и посчитали, что из 13 000 светильников 13% не горят. Подрядчик сейчас только начал принимать адекватные меры. По данным на этот понедельник, часть ламп заменил. Но еще не горит 7,5%. Отдел ЖКХ, надо дело довести до конца, работу системную налаживайте! Если подрядчик не будет справляться, разорвем договор.

И на ликвидацию свалок, и на замену светильников, по словам акима, деньги заложены.

Еще один острый момент не был связан с обращениями жителей. Наоборот, глава города обратился к костанайцам - по поводу самовольных врезок в инженерные сети.

25 июля на перекрестке Бородина и Победы уже велись работы

- 12 июля на участке улиц Бородина-Победы при укладке трассы водоотведения методом горизонтального направленного бурения, то есть проколом, был поврежден действующий водовод ГКП «Костанай су». Факт вопиющий, - сказал Жундубаев. - Человек захотел подключиться к канализации, заказал услугу у частной фирмы. Никто разрешений на эти работы не спрашивал. Хорошо, у ГКП была техническая возможность локализовать аварию, а в ином случае два микрорайона могли бы остаться без воды на несколько дней. Опять же на Бородина недавно делали ремонт дорожного полотна. После ликвидации аварии латку пришлось накладывать, горожане будут критиковать качество дороги... На этой улице в прошлом году был подобный случай. Тогда человек около миллиона заплатил за восстановление. За июльскую аварию гражданин тоже ответит и заплатит. Но я хочу обратиться к населению - все работы по подключению к коммуникациям должны быть с разрешения, самовольные аварийно опасны для городского хозяйства.

Фото Ксении РЕБИК