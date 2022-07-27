В Гибралтаре, на стадионе «Виктория», прошел ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Линкольном Ред Импс» и «Тоболом».

Зоран Тошич стал автором гола во втором матче с "Линкольном" и голевой передачи в первом / Фото Ксении РЕБИК

Одержав в первом матче победу со счетом 2:0, костанайский клуб отправился в Гибралтар еще в воскресенье, так как ответный поединок был перенесен с четверга на вторник. При этом «Тоболу» пришлось пожертвовать воскресным домашним поединком Кубка РК, в котором молодежный состав «Тобола» уступил «Махтааралу» (1:4). Далекое путешествие включило в себя и почти суточную задержку на гибралтарской таможне.

В стартовом составе главный тренер «Тобола» сербский специалист Милан Миланович выпустил пятерых защитников - Алекса Амановича, Жарко Томашевича, Александра Марочкина, Сергея Малого и Багдата Каирова, оставив без изменения среднюю линию - Асхат Тагыберген (капитан), Душан Йованчич и Самат Жарынбетов и отправив вперед серба Зорана Тошича и Айбара Жаксылыкова, а место в воротах привычно доверил Александру Мокину.

Со стартового свистка хозяева поля отправились искать удачу на половине поля «Тобола», трижды в первые минуты доводя мяч до штрафной площади гостей. Гости же опасно ответили на 6-й минуте, когда после длинной диагональной передачи Жарынбетову удалось убежать от защитников и выйти один на один с голкипером Дэйлом Коулингом, однако последовавший справа удар в дальний угол больше был похож на прострел, на который никто не успел.

Через две минуты по воротам «Линкольна» с подступов к штрафной площади пробил Тагыберген, но его удар заблокировал защитник, а после быстрой ответной атаки англичанин Киан Ронан пробил по воротам «Тобола» с линии штрафной площади, но в створ не попал.

Неудачной была и попытка хозяев на 14-й минуте вывести на рандеву с голкипером испанского форварда Кике Гомеса, которого опередил у левого угла вратарской площадки Мокин. Немного понервничать пришлось игрокам «Тобола» при розыгрыше первого углового удара у своих ворот, однако отбившего мяч после навесной подачи от левого углового флажка голкипера сумел подстраховать при добивании Малый.

Зоран Тошич (слева) наносит удар по воротам «Линкольна» и забивает победный гол / Скриншот трансляции

Постепенно «Тобол» приноровился к игре соперника и стал сам активнее действовать впереди, правда, гибралтарцы старались встречать гостей на дальних подступах к своим воротам. Но это не помогло им, когда после получаса игры Жаксылыков со своей половины поля сделал рывок с мячом по левому флангу и на половине поля хозяев отдал передачу в центр Тошичу. Тот убежал от уже нарушавшего на нем правила испанского защитника Хесуса Тоскано, при входе в штрафную площадь переиграл, сместившись влево, Ронана, также грубо сыгравшего ранее против него, и точно пробил над голкипером под перекладину, выведя «Тобол» вперед.

Через пять минут «Линкольн» провел быстрый выпад, который завершал ударом из пределов штрафной площади Гомес, пробивший справа из-под ноги мешавшего ему Марочкина. Но Мокин в падении забрал мяч, летевший в дальний нижний угол ворот.

За минуту до перерыва после прохода по левому флангу Жаксылыков пробил от левого угла штрафной площади в ближний нижний угол ворот, но голкипер в падении отразил удар, а повторить попытку уже от угла вратарской площадки помешал форварду костанайского клуба Ронан, успевший выбить мяч на угловой.

Алекса Аманович не попадает в створ ворот гибралтарского клуба / Скриншот трансляции

В самом начале второго тайма едва не удвоил преимущество своего клуба Аманович, который в штрафной площади хозяев побежал за отправленным назад защитником мячом и помешал у левого угла вратарской площадки голкиперу выбить его. Однако мяч от ноги защитника «Тобола» пролетел впритирку над перекладиной. А на 52-й минуте хороший проход по центру совершил Жарынбетов, отдавший пас перед штрафной площадью Жаксылыкову, который пробил слева по воротам из пределов штрафной площади, но бросившийся на перерез гибралтарский защитник Джон Серджант в падении выбил мяч на угловой.

Защитник гибралтарцев выбивает мяч на угловой после удара Айбара Жаксылыкова / Скриншот трансляции

После этого момента испанский наставник «Линкольна» Рауль Кастильо провел первую замену, усилив оборону. Первая замена в «Тоболе» состоялась на исходе часа игры - Жаксылыкова сменил ивуариец Серж Дебле. А на 74-й минуте Миланович освежил сразу и атакующую, и среднюю линии, проведя дойную замену - вместо Тошича вышел его соотечественник Мильян Вукадинович, а Тагыбергена поменял и на поле, и в роли капитана Серикжан Мужиков.

После еще двух замен на 82-й минуте, когда Жаслан Жумашев сменил Каирова, а Владислав Васильев - Жарынбетова, «Тобол» стал более агрессивно действовать впереди. Уже через минуту Дебле с правого края почти от лицевой линии сделал подачу низом на ближнюю штангу, откуда попытался поразить ворота Вукадинович, но в последний момент защитник выбил мяч на угловой. Еще через две минуты Васильев после атаки «Тобола» по правому флангу сместился вдоль линии штрафной площади в центр и пробил низом по воротам. Голкипер в падении отбил мяч, но его подобрал Вукадинович и переадресовал снова Васильеву, который пробил с разворота в касание, но на этот раз не попал в створ ворот. А уже в добавленное время упустил шанс отличиться Йованчич, перехвативший в штрафной площади поперечную передачу низом, сместившийся влево и пробивший из района угла вратарской площадки в сетку с внешней стороны ворот.

Одержав победу и во втором матче над чемпионом Гибралатара, «Тобол» стал первым участником третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА и в его рамках сыграет с победителем пары «Тирана» (Албания) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина), который станет известен в ночь с 28 на 29 июля.

В четверг проведут свои ответные матчи этого еврокубка еще три казахстанских клуба - «Астана», которая была разгромлена в гостях польским «Ракувом» (0:5), «Кайрат», минимально уступивший на своем поле венгерской «Кишварде» (0:1) и «Кызыл-Жар», потерпевший домашнее поражение от хорватского «Осиека» (1:2).