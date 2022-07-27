Костанайский "Тобол" на выезде обыграл гибралтарский "Линкольн Ред Импс" и вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Победный гол на 31-й минуте встречи забил сербский легионер казахстанцев Зоран Тошич, который отличился после сольного прохода по штрафной зоне.

Добавим, что для "Тобола" победа над гибралтарской командой стала второй в еврокубковом сезоне - ранее казахстанцы обыграли "Линкольн Ред Импс" на своем поле после вылета от венгерского "Ференцвароша" (0:0, 1:5) в Лиге чемпионов.

Следующий соперник казахстанцев определится в паре албанской "Тираны" и "Зриньски" из Боснии и Герцеговины. После первой встречи небольшое преимущество имеет боснийская команда (0:1). Игры третьего круга пройдут 4 и 11 августа.