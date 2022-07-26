ТОО «Микрофинансовая организация «Express Аванс» или TimeZaim.kz работает на территории Казахстана по лицензии № 02.21.0091.M от 03.09.2021. Компания специализируется на микрозаймах, предлагая быстрое оформление и дистанционное одобрение. Базовые требования к заемщикам TimeZaim — наличие паспорта и банковской карты, на которую перечислят средства.

ТОО Микрофинансовая организация TimeZaim

Компания TimeZaim работает с 2021 года, оказывая услуги в области кредитования на территории республики Казахстан. Первый займ, который одобряется практически без отказа, составляет 10 000-30 000 тенге. Микрокредиты оформляются дистанционно, — заявку можно оформить на официальном сайте или по телефону. Заключение договора проводится через личный кабинет с подписанием кодом из смс-сообщения. Деньги в долг перечисляются на карту в течение 10 минут.

Ставка кредитования от Express Аванс является одной из самых низких в Казахстане. Оформить микрокредит на сумму до 150 000 тенге можно под 1% в день. У новых клиентов сумма микрокредита меньше МФО дает от 10 до 30 тысяч на срок до недели. Но в этом случае получить микрокредит можно даже под 0%. Оформить такой микрокредит в ТОО TimeZaim можно только 1 раз. Будущие микрокредиты МФО дает же на срок до 30 дней, зато расширяет лимит до 145 000 тенге.

Для оформления нужны:

паспорт гражданина Казахстана (возраст не менее 18 лет);

региональная сим-карта и доступ в интернет, чтобы ввести пароль;

карта или счет в любом региональном банке.

Дополнительно понадобится камера, чтобы сделать разборчивое фото документов.

Чтобы получить деньги первый раз необходимо оставить заявку на сайте (до регистрации) или позвонить по указанным на странице телефонам. Если начать процедуру, дойти до ввода данных и остановиться после указания номера телефона, менеджер перезвонит, чтобы уточнить причину отказа. Он поможет подать заявку, оформив для вас личный кабинет и заполнив анкету онлайн. Через 5 минут можно будет зайти и оформить микрокредит — у вас уже будут указаны все данные и открыт лимит для оформления микрокредита. Чтобы завершить регистрацию на портале компании, нужно прикрепить фото документов.

Общую информацию о правилах и условиях микрокредита можно получить на основной странице сайта МФО. На ней есть калькулятор онлайн, основные вопросы и ответы. Чтобы посмотреть, сколько стоит микрокредит онлайн от МФО ТаймЗайм по итогу, можно воспользоваться демомеханикой.

Главное при использовании — учитывать, что представленная от компании информация исключительно справочная. Все детали займа на карту (срок, ставка, даты погашения) для конкретного случая система покажет только после проверки платежеспособности. Для этого надо пройти всю процедуру до конца и уже в личном кабинете указать срок и сумму, на которую оформляется кредит.

Преимущества TimeZaim

Плюсы микрокредита на карту от ТаймЗайм:

оформление без посещения офиса — заполнить анкету можно на сайте или по телефону, подписать договор;

детальный договор без скрытых комиссий в личном кабинете и email;

сумма до 150 000 тенге со второго обращения, при проблемной КИ лимит растет медленнее;

сравнительно небольшой процент для МКК — 1% в день;

получение в любое время — автоматическая система на нашем сайте работает без сотрудника;

проверка документов и выдача займа в течение 4-5 часов, перевод в течение 10 минут;

работа с пенсионерами, безработными, студентами — без проверки и прозвонов работодателей;

опрос по телефону для уточнения личности не более 15 минут;

чтобы получить микрокредит, не нужны телефоны родственников, только один дополнительный;

частичное погашение в течение срока, постепенное сокращение окончательной суммы;

сумма перечисляется на счет карты или банка (любой казахстанский);

несколько финансовых инструментов погашения микрокредита на выбор;

оформление в день обращения, все процедуры в течение рабочего дня;

соблюдение прав потребителей, шифрование и корректная работа с данными, отсрочки.

При онлайн оформлении кроме основного документа пользователь должен подписать согласие на проверку закредитованности. Нужно понимать, что все личные данные будут проверены при оформлении займа, и если сведения были утаены, займ не дадут — это будет расценено как намеренное мошенничество.

При честном заполнении анкеты (имеющийся незакрытый займ, долги, отсутствие работы) кредит могут дать, хотя сумма и будет урезана. Условия, на которых займ все-таки разрешен, после одобрения можно прочитать в договоре. При решении взять деньги в долг и не допуская просрочек выправить кредитную историю, останется только согласиться и подписать документы.

Недостатки

Компания молодая, одобряя займ ориентируется на кредитную историю и сведения от других МОФ. Вам не дадут деньги или серьезно урежут лимит, если до этого были отказы и не погашенные крупные кредиты в других компаниях. Минусы:

даже при нахождении в Казахстане нет получения наличными;

большой микрокредит до 145 тысяч на 7 дней взять нельзя, система считает это закредитованностью;

вернуть микрокредит придется в срок до 25 дней (30 дней повторно), переноса официально нет;

после срока действия договора нет пролонгации, хотя индивидуальные условия предлагаются;

сумма лимита растет медленно, условия расширения доступной суммы не прописаны.

Учитывая, что компания развивается, можно рассчитывать, что позже появится и перенос даты платежа на новый срок и условия для долгосрочных займов.

Отзывы

Замир: Это удобный сервис. Вам не надо никуда идти, вам не надо согласовывать с родственниками подтверждение, вам не надо собирать справки. Условия лучшие по сравнению с другими МФО . Просто оформите заявку, перезвонит сотрудница, все заполнит. Взял 30 000 на срок 7 дней онлайн — проценты не начислили. В банке такие условия не предложат. Сумма маловата, но мне это в самый раз починить машину.

Это удобный сервис. Вам не надо никуда идти, вам не надо согласовывать с родственниками подтверждение, вам не надо собирать справки. Условия лучшие по сравнению с другими . Просто оформите заявку, перезвонит сотрудница, все заполнит. Взял 30 000 на срок 7 дней — проценты не начислили. В банке такие условия не предложат. Сумма маловата, но мне это в самый раз починить машину. Диляра: Выручили. Быстро выдали — успела и купила выгодно посудомойку. Вернула без процентов.

Выручили. Быстро выдали — успела и купила выгодно посудомойку. Вернула без процентов. Алмаз: В TimeZaim дали, честно сказал, что есть долги и не работаю.

Популярные вопросы о микрозаймах от TimeZaim в Казахстане

На главной странице сайта есть список популярных вопросов и ответов.

Компания легальна?

Официальное юридическое лицо, на которое оформлена лицензия № 02.21.0091.M от 03.09.2021 — компания Express Аванс. Адрес в Алматы ул. Толе Би 298 2. МКК специализируется на небольших суммах до 150 тысяч тенге.

Как получить деньги от МКК

Заполнить короткую заявку и мы перезвоним или самостоятельно зарегистрироваться и получить персональное предложение онлайн.

Какой возраст заемщиков?

От 18 до 65 лет.

Кто имеет право на беспроцентный заем?

Новички, берущие деньги до 30 тысяч тенге на 7 дней.

Есть займ на карту в другой стране?

Да, если клиент является гражданином Казахстана и имеет карту регионального банка.

Зачем в TimeZaim личный кабинет?

Для оформления кредита и контроля за операциями.

Как получить личный кабинет TimeZaim ?

Ввести номер телефона. Код придет в виде смс.

Где вернуть кредит?

Переводом на счет, картой автоматически, через терминалы.

Можно получить деньги наличными?

Нет возможности.

Есть пролонгация после 30 дней?

Нет.

Как выиграть миллион?

Взять и погасить кредит на любой срок.

Как забрать выигрыш?

Он будет зачислен на привязанную карту.

Когда можно взять деньги снова?

Сразу после погашения.

У ТаймЗайм самая маленькая ставка по микрокредиту. Это веская причина обратиться именно в эту МКК.

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