Сообщение о том, что в поселке Тобол в районе Б. Майлина горит склад зерноотходов на территории ТОО «Тобольский элеватор», поступило в пожарную службу сегодня, 26 июля, в 05.54. Видео с места ЧП в редакцию "НГ" прислали очевидцы.

- В борьбу с огнем вступили пожарные подразделения ДЧС, негосударственная противопожарная служба элеватора и пожарный поезд АО НК «КТЖ». Всего 23 человека, 5 единиц техники. Пожар локализован в 7.30 и ликвидировали в 14.34, - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Огонь уничтожил два склада (№№ 25 и 26) на площади 2 400 кв. м, обшивку стены и транспортерную ленту в здании сушильно-отгрузочной башни на площади 40 кв. м, а также 1 040 тонн льна. Общая площадь пожара составила 2 440 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в складе № 25, в распределительной коробке.

Для установления обстоятельств и причины происшествия на месте работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области.