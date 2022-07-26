В Ташкенте завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей до 17 лет и юниоров до 20 лет, в котором выступал 22 молодых атлета из Казахстана, четверо из которых представляли Костанайскую область.

Золотой толчок Дениса Полубояринова на ташкентском помосте - 173 кг / Фото wfrk.kz

За звание лучших на Азиатском континенте среди юношей (до 17 лет) боролись спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, а среди юниоров (до 20 лет) от 15 до 20 лет. Это означало, что спортсмены в возрасте от 15 до 17 лет участвовали сразу в двух первенствах.

В чемпионате Азии до 17 лет казахстанские атлеты завоевали 28 медалей, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых.

Три награды в копилку казахстанской сборной принес мастер спорта международного класса из Костаная Денис Полубояринов, тренирующийся под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова и выступавший на чемпионате Азии в весовой категории до 81 кг.

Денис Полубояринов - чемпион Азии среди юношей в категории до 81 кг / Фото wfrk.kz

В этом году Полубояринов уже третий раз представляет Казахстан на международной арене. В мае в Греции на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет) он занял третье место в толчке и стал пятым в двоеборье - 321 (140+181) кг. А в июне в Мексике одержал убедительную победу на юношеском чемпионате мира, завоевав три золотые медали в толчке - 143 кг, рывке - 180 кг и сумме двоеборья - 323 кг.

На ташкентском помосте Денис Полубояринов завоевал серебряную медаль в рывке, покорив в лучшей попытке штангу весом 140 кг, был сильнейшим в толчке с результатом 173 кг и, набрав в сумме двоеборья 313 кг, стал чемпионом Азии среди юношей.

В чемпионате Азии среди юниоров (до 20 лет) на счету казахстанских спортсменов 16 медалей, 12 из которых серебряных и четыре - бронзовые. Чуть менее половины всех казахстанских наград в этой возрастной группе завоевали костанайские тяжелоатлеты.

Три медали на счету Алексея Чуркина: серебро в рывке, бронза в толчке и серебро в двоеборье / Фото wfrk.kz

Для выступавшего в весовой категории до 73 кг мастера спорта международного класса Алексея Чуркина чемпионат Азии стал всего лишь вторым международным стартом. На дебютном для себя чемпионате мира среди юниоров в Греции уроженец Аулиекольского района, где он начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством тренера районной ДЮСШ Юрия Крупского, завоевал три «серебра» - в рывке (146 кг), в толчке (183 кг) и в сумме двоеборья (329 кг). Трижды поднялся на пьедестал почета Алексей Чуркин и на континентальном юниорском первенстве в Ташкенте, став серебряным призером в рывке с результатом 145 кг, бронзовым призером в толчке - 180 кг и завоевав серебряную медаль в сумме двоеборья - 325 кг.

Бронзовый призер чемпионата Азии среди юниоров Егор Шерер / Фото wfrk.kz

Также трехкратным призером чемпионата Азии среди юниоров в весовой категории до 81 кг стал и еще один воспитанник Сергея Корщикова, серебряный призер юниорского чемпионата мира в рывке (149 кг), мастер спорта РК Егор Шерер. Костанаец завоевал в Ташкенте серебряные медали в рывке и толчке, показав в лучших подходах результаты 150 кг и 175 кг соответственно, а в сумме троеборья стал бронзовым призером (325 кг).

Екатерина Алякина заняла в своей весовой категории третье место в рывке / Фото wfrk.kz

В соревнованиях среди юниорок в весовой категории до 55 кг нашу страну представляла участница юниорского чемпионата мира, уроженка Аулиекольского района, мастер спорта международного класса Екатерина Алякина, также тренирующаяся ныне под руководством Корщикова. В двоеборье набрала 178 кг, заняв с этим результатом пятое место. Но без награды и она не осталась, став бронзовым призером во втором упражнении, толкнув 99 кг.

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Жанибек КИШКЕНБАЕВ, говоря об успешном выступлении наших спортсменов на чемпионате Азии среди юношей и юниоров, отметил, что каждый из атлетов выложился на 100 процентов и показал характер:

- В преддверии соревнований тренерским штабом сборной, федерацией и региональными тренерами была проделана большая комплексная работа. В период сборов тренерским советом был проведен отбор лучших. Показанные результаты говорят о том, что в молодежной сборной сформирован достойный резерв, с которым будут связаны наши планы на Олимпийские игры 2028 года.