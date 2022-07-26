Глава Минторга заявил, что сегодняшняя себестоимость сахара выше, чем цены на социальных рынках в некоторых регионах, передает Informburo.kz.

Фото: facebook.com/bakhyt.sultanov

Выбрасывая на рынок дешёвый сахар из стабилизационных фондов, акиматы провоцируют потребительский ажиотаж. Об этом заявил на брифинге в Нур-Султане заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

"Региональные СПК часто продают сахар по ценам ниже себестоимости: например, в Павлодарской области по 416 тенге за килограмм при закупочной цене в 448 тенге, в Кызылординской – по 370 тенге при цене закупа в 450 тенге, в Алматинской – по 276, в Актюбинской – по 363, в Мангистауской области – по 400 тенге. Эти действия со стороны акиматов приводят к возникновению ажиотажного спроса и социальной напряжённости. При этом на внутреннем рынке имеется достаточный объём сахара по коммерческой цене, который реализуется в рыночных условиях", – сказал министр.

Он назвал и другие факторы роста цен на сахар. Тростниковое сырьё с 2020 года подорожало почти вдвое, логистические расходы выросли в 2,6 раза.

"На сегодня заводы отпускают сахар по 450 тенге за кило. При этом стоимость килограмма сахара с учётом 15% торговой надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора должна составлять 595-600 тенге", – подчеркнул Бахыт Султанов.