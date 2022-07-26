Врач алматинской поликлиники и медик из МЧС посоветовали, как уберечься от перегрева и обгорания и что не стоит делать в жаркую погоду, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов

Врач общей практики городской поликлиники № 19 Наталья Поданева рассказала, что в нахождении на улице или под прямым солнцем в жаркую погоду есть две основные опасности - солнечный удар и ожоги.

Первый происходит из-за прямого воздействия солнечных лучей на голову и приводит к нарушению работы мозга. Это потенциально очень опасное состояние, которое может привести к потере сознания или проблемам с дыханием. Первыми признаками солнечного удара могут быть слабость, головная боль, учащение дыхания, потливость, озноб, тошнота. При более долгом нахождении на солнце – головокружение и "мотыльки" перед глазами. У детей – раздражительность и плаксивость.

Обгорание кожи опасно ожогами. По словам врача, даже ожоги первой и второй степени очень опасны, если покрывают большую площадь тела. После обгорания на теле могут образовываться волдыри, а белок под кожей сворачивается. Первые признаки солнечного ожога – покраснение кожи, жжение, зуд, боль от прикосновения, повышение температуры, сухость во рту.

"Жаркая погода также особенно опасна для людей пожилого возраста и людей, состоящих на учете с хроническими заболеваниями, ишемической болезнью сердца, гипертонией. Для них это особенно опасно, потому что во время долгого нахождения на жаре сгущается кровь. За счет сгущения крови могут образовываться тромбы, могут быть инсульты, повторные инфаркты, поднимается давление. За счет потери жидкости с потом из организма выходят микроэлементы и могут быть тахикардия и учащенное сердцебиение", - рассказала Наталья Поданева.

Как уберечься от солнца

По словам врачей, под открытыми солнечными лучами в такую жару безопасно находиться всего 20-30 минут. Если вы хотите загорать, то это можно делать с раннего утра до 11 часов и с 16 часов дня. Днем солнечные лучи слишком интенсивны, что, помимо обгорания, может повысить риск возникновения онкологических заболеваний.

"Чтобы уберечь голову от солнца, нужно, выходя на улицу, надевать головной убор. Надевайте легкую хлопчатобумажную одежду, желательно, закрывающую большую поверхность тела. Выходя на улицу, старайтесь брать с собой прохладное питье, но не газировку. Лучше ограничиться обычной водой или зеленым чаем с лимоном", - советует врач.

Если вы чувствуете первые симптомы солнечного удара, то Наталья Поданева советует сразу отойти в тень или под навес. Чтобы перевести дух, можно ненадолго прилечь в тени. Если рядом кто-то есть, можно попросить намочить полотенце или носовой платок и положить мокрую ткань на лоб. Лучше расстегнуть рубашку, ослабить ремень, чтобы дать доступ воздуху. Также можно обрызгать лицо водой. Если человек уже потерял сознание и не может идти самостоятельно, нужно оттащить его в тень и сразу вызвать скорую. Также можно побрызгать лицо водой, чтобы создать искусственную прохладу.

При первых симптомах солнечного ожога надо покинуть улицу и как можно быстрее оказаться в прохладном помещении. Если кожа обгорела, надо принять прохладный, но не слишком холодный душ. Врач не рекомендует растирать кожу маслом, вопреки народным советам. Вместо этого можно нанести противоожоговый спрей или увлажняющий крем.

Чтобы избежать ожогов, перед выходом на улицу рекомендуется нанести на кожу крем с SPF (прим. фактор защиты от UV-излучения, и чем выше его показатель, тем эффективнее защита) не менее 20 или 30. Наносить такой крем рекомендуется не только на природе или у водоемов, но и просто во время долгих прогулок на все открытые части тела.

Как правильно охлаждаться в жару

"После возвращения с жары нельзя сразу принимать холодный душ. Вода должна быть слегка теплой. Резкий перепад температуры тела может привести к спазмам, инфаркту или инсульту, а также к простудному состоянию. Также не рекомендуется сразу садиться под кондиционер, сначала нужно постепенно снизить температуру тела. Вернувшись в помещение, примите прохладный душ и укройтесь простыней. Также нужно пить много воды, желательно негазированной. Не рекомендуется пить горячий кофе или чай", - добавила Наталья Поданева.

Врач также не рекомендует давать детям купаться в фонтанах, даже если это безопасные на вид фонтаны-распылители. По ее словам, во-первых, вода в фонтане холодная и резкий перепад температуры тела ребенка в лучше случае может привести к простуде. Второй фактор опасности – риск отравления или заражения инфекцией.

"В фонтанах в воде могут использовать химию. Кроме того, вода в них циркулирует, неизвестно, кто мог купаться в них до этого. Это может грозить кишечными инфекциями", - добавила врач.

При купании в водоемах или бассейнах врач рекомендует заходить в воду постепенно и сначала намочить ноги. Также не стоит сразу идти в воду, если вы находились на открытом солнце и ваше тело нагрелось. Отдыхая на пляже, нужно использовать крем с SPF от 30.

В ДЧС Алматы также посоветовали охлаждаться во время жары с помощью "японского кондиционера". Это обычный мокрый платок или кусок ткани, намотанный на шею.

"Если вы замечали, то на японских гравюрах и в кино можно видеть и мужчин, и женщин с белыми платочками на шее. Это не только эстетично, но главный фокус в том, что именно в затылочной части головы и области сонной артерии есть биологические зоны, охлаждение которых способствует охлаждению всего организма. Просто попробуйте. Возьмите белый чистый платочек, намочите его в холодной воде, повяжите на шею. Можно необязательно белый, но светлых тонов. Темные тона будут притягивать солнце, и платочек быстрее высохнет. Когда платочек высохнет, намочите его снова. Облегчающий эффект наступает буквально через пару минут", - рассказали в ДЧС Алматы.

В ДЧС также рекомендуют после каждого похода, после каждой прогулки мыть стопы и щиколотки прохладной водой.

Как уберечься от жары и солнца на природе

Врач Центра медицины катастроф МЧС по Алматы и спасатель Вадим Пак советует перед выездом или походом на природу посмотреть прогноз погоды на различных ресурсах. Особенно внимательно нужно относиться к предупреждениям от "Казгидромета", в том числе о сильной жаре. При таких предупреждениях лучше перенести поездку или поход на другой день или стартовать рано утром, с расчетом, что до пика жары, 11-12 часов, вы доберетесь до места.

Если вы выезжаете на машине, то нужно следить, чтобы в ней не оставались животные или дети. С собой лучше захватить специальный маркиз, и по приезде на место расположить машину так, чтобы навес давал тень на место вашего отдыха.

"С собой нужно захватить головные уборы. Чтобы не обгореть, желательно намазать тело кремами с высоким уровнем блокирования ультрафиолета. Желательно, чтобы одежда не стесняла движения, была свободной, но при этом закрывала тело от солнца. Нужно взять с собой побольше питьевой воды, лучше всего минеральной с солью, чтобы восполнять водно-солевой баланс", - отметил Вадим.

Врач Центра медицины катастроф советует брать с собой на отдых на природе не менее 3-4 литров воды, в зависимости от физических нагрузок, массы тела. Находясь на природе в жаркую погоду, лучше всегда иметь возможность утолить жажду. Можно взять с собой воду или охлажденный чай, но в некоторых случаях будет полезен даже солевой раствор с регидроном.

"В пешие походы лучше надевать на голову панаму или шляпу с широкими полями. На природе часто обгорают уши и шея. Важно защищать голову, чтобы избежать теплового удара. Руки лучше смазать защитными кремом. Также можно надеть рубашку с длинными рукавами из неплотного материала. Рубашка удобна, так как рукава всегда можно закатать. В походы нужно выходить так, чтобы завершить маршрут до самого жаркого времени дня", - добавил медик Центра медицины катастроф.

Как безопасно купаться

Перед выездом на водоем, например на Капшагай, спасатель советует захватить побольше воды. Главная рекомендация Вадима – не стоит сразу бросаться в воду, особенно в жару. Из-за резкого перепада температур многие теряют сознание. Сначала лучше охладить тело, обрызгать его водой, зайти по колено. Также не стоит заходить в водоем поодиночке, лучше, чтобы рядом с вами кто-то был.

Купаться рекомендуется только до 12 часов, а дневную жару лучше переждать в тени.

"Загореть красиво при таком солнце у вас вряд ли получиться, а вот сгореть легко. Ничего хорошего для кожи это не принесет. Также у водоемов не рекомендуется ходить по одному, потому что если вы упадете в воду, кто-то должен будет вас вытащить", - отметил спасатель.

Врач Центра медицины катастроф добавил, что любителям рыбалки также следует не забывать о правилах безопасности. Нужно выбирать место, где рыбак будет сидеть в тени. При этом место нужно внимательно осмотреть, так как в тени могут прятаться змеи или ядовитые насекомые. Из одежды лучше выбирать что-то легкое, но закрывающее все тело. Следует не забыть о головном уборе и очках, так как отражение солнца в воде может привести к ожогу сетчатки глаз.

Потенциально самый опасный вид купания – купание в горных реках. Желательно не заходить в такие реки полностью. Перед заходом в воду нужно охладить тело, так как вода в них очень холодная. Если вы все же решили искупнуться, лучше найти спокойную заводь и заходить в воду, только если рядом есть кто-то, кто сможет помочь вам, если начнет уносить течением.

"Наши сотрудники в этот сезон, как и в прошлые годы, дежурят на водоемах. У нас в практике было много случаев, когда люди падали в горные реки и их уносило течением. Спасатели работают у рек Малая и Большая Алматинка и в Аксайском ущелье. При этом вам и самим не стоит пренебрегать безопасностью, а следует соблюдать правила поведения у водоемов", - добавил врач Центра медицины катастроф Алматы Вадим Пак.