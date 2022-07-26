Общественники убеждены: поправки в закон приведут к тому, что наблюдать за выборами смогут только государственные организации, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Казахстанские неправительственные организации (НПО) опасаются, что не смогут отправлять своих наблюдателей на выборы из-за новых поправок в законодательство. Об этом их представители сообщили во время пресс-конференции.

8 июля на портале "Открытые НПА" началось публичное обсуждение поправок в закон "О выборах". Изменения дадут Центральной избирательной комиссии (ЦИК) право аккредитовывать, отказывать в аккредитации либо аннулировать аккредитацию общественных объединений и некоммерческих организаций. Поводом может стать наличие иностранного финансирования. Также законопроект касается запрета на фото- и видеофиксацию.

"Начиная с 2020 года наше государство через ЦИК пытается продвигать на системной основе ограничение деятельности общественных организаций в ходе выборов и референдумом", – сказал правозащитник Роман Реймер.

Он напомнил, что в декабре 2020 года ЦИК вынес постановление о том, что в уставах общественных организаций должно быть прописано в качестве деятельности наблюдение за выборами, а также запрет на фото- и видеофиксацию. Однако позже ЦИК заявил, что постановление носит рекомендательный характер.

Новые поправки в закон "О выборах" могут стать очередным препятствием для деятельности НПО.

"Если раньше в нашем законодательстве не было такого понятия, как аккредитация, то сейчас организация, которая хочет наблюдать за выборами, должна отразить это в своей уставной деятельности и сдать документы, которые определены ЦИКом, для аккредитации. Это полностью противоречит законодательству и тем принципам, на которых оно основано", – отметил Роман Реймер.

Кроме того, НПО должно будет предоставить информацию о получении любого иностранного финансирования, то есть раскрыть свою банковскую тайну. При этом иностранное финансирование касается любой деятельности: образовательной, гуманитарной, сервисной, подчеркнул Роман Реймер. Общественники убеждены: введение аккредитации не основывается на объективных критериях и причинах, а это противоречит законам ООН.

"Законопроект создаёт дополнительные барьеры и дискриминирует общественные организации, которые хотят заниматься наблюдением за выборным процессом. Законопроект нарушает статью 5, пункт 2, Конституции РК ("Общественные объединения равны перед законом. Не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства, возложение на общественные объединения функций государственных органов"), а также статьи 4 "Закона об общественных объединениях" по существу допускает незаконное вмешательство в деятельность общественных организаций", – подчеркнул правозащитник.

Президент общественного фонда "Гражданская экспертиза" Данил Бектурганов отметил, что сложно вести деятельность с иностранным финансированием, и все траты жёстко контролируются. Общественник убеждён, что норма об иностранном финансировании довольно опасна.

"В России тоже закон об иноагентах начинался с ерунды: была запрещена какая-то одна деятельность с иностранным финансированием", – напомнил он.

Данил Бектурганов опасается, что норма станет первым шагом для внедрения института иностранного агента и соответствующего закона.

Председатель попечительского совета МИСК Ирина Медникова выразила опасения, что из-за поправок наблюдать за выборами смогут только представители государственных органов.

Редакция Informburo.kz обратилась с официальным запросом в ЦИК, чтобы получить комментарий по этим вопросам.