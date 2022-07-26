С апреля 2022 года базовая ставка Нацбанка составляла 14%, передает Informburo.kz.

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% с процентным коридором +/- 1%, сообщает пресс-служба регулятора.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%.



Решение об изменении ставки приняли с учётом текущих инфляционных рисков в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также последних прогнозов Нацбанка. Учитывая текущую экономическую ситуацию, пересмотр базовой ставки вниз был маловероятен.

"Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновлённой прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике", – сообщили в пресс-службе Нацбанка.



Базовая ставка Нацбанка РК сохранялась на уровне 14% с апреля 2022 года. Ранее с начала года её повышали трижды в рамках антиинфляционной политики регулятора: в январе, феврале и апреле. В общей сложности за это время ставку повысили на 4,75% (с 9,75% в начале года).

Базовая ставка – основной инструмент денежно-кредитной политики, который определяет стоимость кредитов и депозитов. Когда ставка повышается, проценты по вкладам и займам растут, и наоборот.