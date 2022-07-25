Три автобуса изменят маршрут на два дня в Костанае
25 июля 2022, 19:17 | ЖКХ
Временные изменения вызваны устранением аварийного участка на перекрестке улиц Победы и Бородина. Об этом сообщает служба IKomek в своем аккаунте в Instagram.
Фото Ксении РЕБИК
В связи с ремонтными работами автобусы маршрутов №№ 7, 19 и 27 вынуждены будут сворачивать на пр. Назарбаева и объезжать этот перекресток по улицам Урицкого и Майлина.
Уже сегодня, 25 июля, вечером на этом перекрестке были выставлены предупреждающие знаки и стояла техника. Работы обещают завершить в течение двух дней.
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