После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики отказались от показа в кинотеатрах Казахстана мультфильма «Базз Лайтер» со сценой поцелуя однополой супружеской пары. Правильно ли это? Да. Наших детей нужно защищать от пропаганды нетрадиционных семейных ценностей.

Да. Министерство правильно отреагировало на петицию против показа мультфильма.

Нет. Казахстанцы сами могут решать, что нужно и что не нужно смотреть их детям.

Нет. Показ фильмов с ЛГТВ-контентом не принесет никакого вреда психике ребенка.

