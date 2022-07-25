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О чем говорили Токаев и Зеленский по телефону?

25 июля 2022, 14:38 |  Государство

Президент Казахстана подтвердил принципиальную позицию страны относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля, передает inbusiness.kz со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. 

Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН  трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.

Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.