Министр предложил на законодательном уровне запретить проверяющим требовать отчёты от врачей, передает Informburo.kz.

Багдат Мусин посетил многопрофильную городскую больницу №3 и поликлинику №9 в Нур-Султане / Фото со страницы Багдата Мусина в Facebook

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин после замечания президента за медленную цифровизацию посетил несколько медицинских учреждений столицы, чтобы проверить, как идёт процесс в сфере здравоохранения.

На встрече с министром врачи пожаловались на проблемы, которые усложняют их работу.

"Например, врач тратит на каждого пациента в среднем 13 минут, чтобы заполнить его историю через соответствующую систему в компьютере. При этом в системе существуют формы, которые нужно заполнять по отдельности, например возраст пациента, вес, история болезни и так далее. Сегодня, кроме основных медицинских информационных систем, есть 10 других, в которых вынуждены работать врачи. А каждая база – это время! Время, которое необходимо тратить не на компьютер, а на общение с пациентом", – написал Багдат Мусин на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что принято решение оптимизировать базы, в которых дублируются данные, чтобы не вносить одно и то же сразу в несколько систем.

"Поставил конкретные задачи и сроки перед разработчиками информсистем. Основным показателем качественной системы станет снижение времени, которое медицинский работник тратит на занесение данных в информационные системы", – рассказал Багдат Мусин.

По его словам, медицинские информационные системы в больницах должны помогать врачам своевременно обращать внимание на ключевые события в состоянии здоровья пациента, подсказывать последовательность действий в различных ситуациях, сигнализируя о критических моментах.

Багдат Мусин сообщил, что в 2021 году Минздрав уже упразднил пять баз в 2021 году, в этом году стоит задача упразднить ещё пять баз.

"И ещё, предлагаю на уровне страны запретить требовать отчёты от врачей (проверяющими). Есть системы, есть базы, кто хочет (проверяющие органы) пусть берут данные из баз. Доступы все дадим по запросам", – написал министр.

Он пообещал, что будет заезжать в региональные медучреждения, чтобы самому контролировать цифровизацию здравоохранения.