Глава Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказал об итогах расследования отмен и задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, произошедших в июне и июле.

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Причиной вмешательства КГА стали многочисленные жалобы граждан на продолжительные задержки рейсов и нарушения прав пассажиров. После резонанса в СМИ и соцсетях 18 июля Талгат Ластаев провел оперативное совещание в компании Air Astana.

"В ходе совещания авиакомпании было указано на недостатки коммерческого планирования воздушных судов, недопустимость отмен регулярных рейсов, отсутствие оперативного реагирования на замену воздушного судна, отсутствие оперативного отклика со стороны персонала авиакомпании при задержках рейсов.

По итогам совещания авиакомпания Air Astana для обеспечения резерва выделила отдельное воздушное судно, которое будет использовано только при задержке рейсов", - рассказал Ластаев.

Он отметил, что фонду "Самрук-Казына", как акционеру крупных казахстанских авиакомпаний, необходимо усилить работу по планированию графика поставок воздушных судов.

Кроме того, 21 июля глава КГА провел совещания с руководством аэропортов Алматы и Уральска при участии Авиационной администрации Казахстана и авиакомпании Air Astana.

"В связи с продолжительной задержкой рейса Алматы - Мале, который был запланирован на 16 июля, в оперативном порядке в течение двух дней было проведено расследование. По итогам работы было установлено, что пассажиры данного рейса ожидали вылет более 15 часов. При ожидании пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 закона "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", а именно услуги по проживанию в гостинице.

В связи с чем 21 июля в отношении авиакомпании было заведено административное дело, в ходе которого на авиакомпанию наложен штраф в размере 1000 МРП (3 миллиона 63 тысячи тенге. - Прим.)", - сообщил Талгат Ластаев.

Всего, по его словам, в комитет поступило порядка 150 обращений, по каждому из которых проводится работа, по итогам которой будут приняты соответствующие процессуальные меры, предусмотренные действующим законодательством.

Напомним, 18 июня около 200 пассажиров Boeing 767 авиакомпании Air Astana не смогли вылететь из Алматы в турецкую Анталью из-за технической неисправности. 18 и 19 июня Air Astana задержала два рейса по маршруту Алматы - Анталья на 24 часа 56 минут и три часа 23 минуты соответственно.

26 июня Air Astana сообщила о задержке еще трех рейсов из-за неисправности воздушного судна КС 127/128 Алматы - Ташкент - Алматы, KC 953/954 Алматы - Нур-Султан - Алматы и КС 859/860 Алматы - Актау - Алматы. Продолжительность задержек в среднем составляла три часа.

9 июля во время выполнения рейса Шымкент – Нур-Султан во время набора высоты произошло отключение левого двигателя борта Air Astana. Пилоты вернули самолет в Шымкент. Пассажиров перебронировали на ближайшие прямые рейсы FlyArystan и Air Astana.

В тот же день рейс Уральск - Нур-Султан задержали из-за замены самолета Air Astana. "Самолет должен был вылететь в 09.40, дальше у нас стыковочный рейс в Алматы, есть люди, которым нужно за границу лететь. Причину задержки рейса нам так и не объяснили. По указанным на сайте номерам дозвониться так и не удалось", - пожаловалась пассажирка рейса.

16 июля вылетевший из Алматы в Мале борт Air Astana вернулся назад из-за технических неполадок. Во время полета произошел отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя.

Неполадки были и у авиакомпании FlyArystan. 16 июля пассажиры рейса Шымкент - Актау пожаловались, что почти сутки ждут в аэропорту, а их рейс переносят снова и снова. Изначально вылет был назначен 15 июля в 20.10. Вскоре его перенесли на 02.50. И позже из-за технических причин рейс снова перенесли на 05.00. По прибытии же в аэропорт пассажирам сообщили об отмене рейса. В итоге борт вылетел в 23.50 16 июля.