В Костанае на стадионе «Центральный» прошел первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встречались «Тобол» и гибралтарский «Линкольн Ред Импс». Этот поединок стал историческим - впервые представитель Казахстана сыграл в еврокубках с командой из Гибралтара.

Обе команды являются чемпионами своих стран и начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, не сумев его пройти. «Тобол» уступил по итогам двух матчей «Ференцварошу» (Будапешт, Венгрия) - 0:0 дома и 1:5 в гостях, а «Линкольн Ред Импс» не прошел «Шкупи» (Скопье, Северная Македония) - 0:3 в гостях и 2:0 дома.

«Линкольн Ред Импс» - самый титулованный клуб чемпионата Гибралтара: 26 чемпионских титулов национального первенства и 17 побед в розыгрышах Кубка страны. Для «Красных чертей из Линкольна» (так переводится название клуба) это уже девятое выступление в еврокубках. Причем в сезоне-2021/2022 «Линкольн» пробился в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

В день матча стало известно, что состав «Тобола» пополнил полузащитник из Нигерии Чиди Осучукву (11.10.1993; 178 см; 73 кг), перешедший из «Турана», а клуб покинул португалец Рубен Бриджидо, сыгравший в составе костанайского клуба 36 матчей и забивший один гол.

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович, выпустив на место Бриджидо серба Мильяна Вукадиновича, сделал еще одну замену в стартовом составе по сравнению с ответной игрой с «Ференцварошем» - поменял в центре обороны Сергея Малого на Александра Марочкина. На поле также вышли голкипер Александр Мокин, защитники Алекса Аманович, Жарко Томашевич и Багдат Каиров, полузащитники Асхат Тагыберген - капитан «Тобола», Душан Йованчич и Самат Жарынбетов, а в линию атаки с Вукадиновичем составили Игорь Сергеев и Зоран Тошич.

Сразу же после стартового свистка игроки костанайского клуба завладели инициативой, и уже на второй минуте опасно действовал перед штрафной площадью Тошич, но в борьбе с тремя игроками соперника пробить по воротам у него получилось. Зато получилось это у сербского легионера через четыре минуты, когда Каиров, получивший пас из центра от Сергеева, сделал ему передачу на правой половине штрафной площади. Однако после удара в дальний угол мяч пролетел рядом со стойкой. А еще через три минут Йованчич со своей половины поля сделал длинную передачу вперед на выход Вукадиновичу, но того опередил голкипер Дэйл Колинг, выбивший мяч за пределами штрафной площади в прыжке головой.

Гости ответили на 12-й минуте опасным ударом со штрафного, который был назначен метрах в 25-ти от ворот «Тобола» прямо по центру. Но мяч после удара Лиама Уокера в левый нижний от голкипера угол ворот пролетел рядом со штангой. Правда, Мокин контролировал ситуацию и прыгнул на всякий случай за мячом. Как оказалось, это был единственный в первом тайме удар по воротам в исполнении гостей. У «Тобола» же, почти в два раза больше владевшего мячом в первые 45 минут, таких попыток до перерыва было восемь. Но подопечные испанского тренера Рауля Кастильо очень плотно и без нарушений правил играли у своей штрафной площади, четырежды принимая удары на себя.

Опасным стал у ворот «Линкольна» момент на 28-й минуте, когда Вукадинович сделал навесную подачу с левого края в район дальнего угла вратарской площадки, но выпрыгнувший выше всех Йованчич не дотянулся до мяча. Еще более опасным получился момент сразу после получаса игры, когда Аманович перехватил мяч слева у центральной линии на половине поля гостей, вошел с ним в штрафную площадь и сделал передачу низом Тошичу, но удар того в касание заблокировал испанский защитник Хесус Тоскано. Однако мяч подхватил Сергеев, который продвинулся вперед и вправо и с разворота пробил по воротам от угла вратарской площадки. Но голкипер ногой успел выбить мяч, летевший в ближний нижний угол ворот.

На 52-й минуте мяч пролетел над перекладиной

Начало второго тайма прошло по аналогичному сценарию. «Тобол» подолгу владел мячом на подступах к штрафной площади гостей, пытаясь растянуть защитные ряды соперника, который стал действовать гораздо жестче в обороне. На 52-й минуте очень опасно пробил от левого угла штрафной площади гостей капитан «Тобола», но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. Неточными были и несколько ударов Тошича, в том числе и на 62-й минуте со штрафного по центру метрах в 25-ти от ворот «Линкольна».

Штрафной на 62-й минуте исполнил Тошич

После часа игры наставник гостей провел первую замену - на поле вышел ветеран команды, 40-летний Ли Кассиаро. На это Миланович ответил двойной заменой в линии атаке на 63-й минуте - Айбар Жаксылыков вышел вместо Вукадиновича, а иувариец Серж Дебле сменил на поле Сергеева. Буквально тут же проход Дебле по правому краю завершился угловым ударом. После навесной подачи Тошича от углового флага взлетевший над вратарской площадкой мяч Жаксылыков послал мяч головой в дальний угол и тот рикошетом от штанги залетел за линию ворот, а попытка выбившего его из ворот голкипера спасти команду оказалась безуспешной - 1:0.

Жаксылыков открывает счет

На 69-й минуте очередная атака «Тобола» по правому краю завершилась подачей почти от углового флага Йованчича на ближнюю штангу и ударом головой из района угла вратарской площадки Дебле, но отскочивший от газона и летевший в ближний угол мяч поймал в падении Коулинг. За 15 минут до окончания матча ставшие чаще атаковать гости заработали на левом краю штрафной удар, и после навесной подачи испанского полузащитника Мариано Гонсалеса Марото (более известного как Нано) мяч заметался на линии штрафной площади. Пытавшемуся пробить по воротам португальскому защитнику «Линкольна» Бернарду Лопешу удалось это сделать с третьей попытки, после чего мяч попал в правую стойку ворот и отлетел на левую половину штрафной площади.

Атака на 69-й минуте завершилась неудачей

А через две минуты вышедший на замену испанский нападающий Кике Гомес прошел с мячом по центру и сделал передачу направо еще одному только что вышедшему испанскому игроку - 38-летнему полузащитнику Хуампе Рико. Тот пробил по воротам справа из пределов штрафной площади, а мяч, задев ногу бросившегося наперерез Амановича, чиркнул по перекладине и улетел за лицевую линию.

В ответной атаке Тошич пробил с линии штрафной площади выше ворот. На 84-й минуте Тошич, Дебле и Каиров провели на правом краю красивую комбинацию, после которой последний почти от лицевой линии сделал прострел, но капитан гостей 39-летний Рой Чиполина опередил Жаксылыкова и выбил катившийся по линии ворот мяч.

Гол Томашевича на последней минуте основного времени

Перед самым окончанием матча наставник костанайского клуба провел еще две замены, выпустив вместо Тошича Владислава Васильева, а вместо Жарынбетова Сергея Малого. На последней минуте встречи «Тобол» заработал угловой удар на правом краю атаки, Васильев выполнил подачу, но Лопеш головой выбил мяч. Однако его подхватил Каиров и отправил верхом снова в штрафную площадь. Там Малый с левого угла вратарской площадки в высоком прыжке головой перевел мяч в центр, а Томашевич также головой переправил его в сетку ворот мимо Коулинга - 2:0.

После матча наставник клуба «Линкольн Ред Импс» Рауль КАСТИЛЬО был краток:

- Мы уступили в первые 90 минут в гостях, но у нас есть еще 90 минут игры на домашнем поле, где мы постараемся исправить ситуацию.

Главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ заметно нервничал:

- В первом тайме играли хорошо, но не забили, хотя было три-четыре момента. Во втором тайме играли чуть жестче, выиграли больше единоборств. Мы контролировали мяч, и в конце забили два гола после стандартов. Мне все равно, как забили. Важно, что забили, а также, что не пропустили. Сейчас нас ждет тяжелая дорога. Я уже нервничаю. Не знаю, что будет завтра и послезавтра, как будем тренироваться. Надеюсь, что у игроков найдутся силы, чтобы выиграть и вторую игру, чтобы пройти дальше.

Ответный матч «Линкольн Ред Импс» - «Тобол» пройдет 26 июля в Гибралтаре.

Победа «Тобола» стала единственной в четырех матчах второго отборочного ранда Лиги конференций УЕФА с участием казахстанских клубов. Первым провел свой поединок на этой стадии дебютант еврокубков петропавловский «Кызыл-Жар», который встречался в Нур-Султане на «Астана Арене» с хорватским клубом «Осиек» из одноименного города и уступил со счетом 1:2. Параллельно с матчем в Костанае в Алматы «Кайрат» принимал клуб из Венгрии «Кишварда» и уступил с минимальным счетом - 0:1. А завершила программу еврокубкового дня «Астана», разгромно уступившая в Польше клубу «Ракув» из города Ченстоховы - 0:5.