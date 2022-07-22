О продолжительности самого длинного за учебный год отдыха сегодня, 22 июля, на брифинге рассказала и. о. руководителя управления образования акимата Костанайской области Айман ИБРАЕВА. Тема довольно долго обсуждалась родительской общественностью, учителями, экспертами.

- Поднимался вопрос о передвижении срока окончания учебного года до конца июня и о начале его с 1 августа. Эксперты указывали, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длительных школьных каникул в мире - общее время отдыха 130 дней, - отметила Ибраева. - В развитых странах сроки варьируются от 80 до 100 дней.

Эксперты напоминали, что при переходе на 5-дневную рабочую неделю сроки обучения уменьшились сразу еще на 34 дня. В среднем казахстанские школьники учатся сейчас около 150 дней в году, в развитых странах - около 200. Добавление учебных недель сократило бы количество ежедневных уроков, снизило нагрузку на учащихся и учителей, дало возможность закреплять трудные темы. А школам с 6-дневной рабочей неделей позволило бы перейти на 5-дневку и таким образом дать детям больше отдыхать в выходные.

- Министерством просвещения РК была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, педагогов, родителей. Предложение экспертов было изучено. И управление образования Костанайской области, наши директора школ принимали участие в обсуждении данной темы. Был изучен международный опыт. В результате рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение, - сказала Ибраева. - Не менять срока начала учебного года, оставить 1 сентября, а срок завершения определить 31 мая. Таким образом разница в сроках ухода на каникулы составит только 5 дней. Как отметила председатель комитета дошкольного и среднего образования министерства просвещения РК Гульмира Каримова улучшать качество образования будем за счет улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов.

Отвечая на вопрос «НГ», окончательный ли это вариант, спикер ответила, что нормативного документа еще нет, но предложение оценивается министерством, как достаточно приемлемое и для педагогов, и для родителей.

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