Оба ребенка отделались ссадинами и ушибами. ДТП произошло вчера, 21 июля, в 15.30 на пересечении улиц Темирбаева-Верхнетобольской. 46-летний водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних детей 9 и 7 лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщает паблик ЛИСАКОВСК LIFE, на этой "зебре" установлен макет девочки, переходящей дорогу.

Фото instagram.com/lisakovsk.life

- Детям назначено амбулаторное лечение. Водитель трезвый. В отношении него составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запросы СМИ по ДТП.

Материалы административного производства направлены в суд.