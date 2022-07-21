В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подготовили проект постановления о введении в Казахстане нового праздничного дня. Соответствующий документ опубликован на сайте "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

Согласно документу, в перечне праздничных дат Казахстана появится новый профессиональный праздник: День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства - 16 апреля.

В пояснительной записке отмечается, что работники сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также управляют и содержат жилищный фонд страны, создавая тем самым условия для благоприятной и комфортной жизни граждан.

Также в ведомстве напомнили, что раньше, во времена СССР, День работников ЖКХ традиционно отмечался в четвертое воскресенье июля. После развала Союза праздник сохранился в России, Беларуси, Украине и Узбекистане.

Проект документа будет находиться на публичном обсуждении до 2 августа.

Примечательно, что инициатива публиковалась на сайте "Открытые НПА" еще в апреле 2021 года, но была снята с повестки. Как объяснили корреспонденту Tengrinews.kz в МИИР, такое решение было принято из-за ситуации с пандемией в Казахстане. На сегодняшний день возражений о публикации документа не возникло, уточнили в министерстве.

В ходе первого заседания Национального курултая Глава государства заявил о необходимости внесения изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. В частности, он предложил вернуть Дню республики статус национального праздника.