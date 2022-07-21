Инцидент произошел сегодня, 21 июля, ночью на границе Аулиекольского и Наурзумского районов на трассе на Аркалык. Фото с места происшествия в редакцию "НГ" прислал читатель Ильяс.

- Здесь делают дренажный канал, водитель, видимо, как летел мимо знаков, так и залетел прямиком в водосток, - написал он.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что сегодня утром в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции поступил звонок от дорожных рабочих, которые сообщили, что на трассе, где идут ремонтные работы, находится автомашина "Ваз" с российским учетом. Но самого водителя нет.

- На место происшествия прибыл автопатруль, который нашел водителя. Он пояснил, что ночью он не справился с управлением и съехал в дренажный канал. «Машину водитель оставил и на попутке уехал в город, —сообщили в ДП.

Полиция вытащила машину из канала. Владелец должен забрать свое автотранспортное средство. Сам водитель не пострадал.