Лидия ТЫТЮКОВА обратилась с иском к стоматологической клинике «Эра». По ее мнению, услуги врач клиники оказал некачественно, поэтому ответчик должен возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред. Дело рассмотрели 18 июля в Костанайском городском суде.

Лидия Тытюкова считает, что стоматология «Эра» оказала ей некачественные услуги

На заседании адвокат Ляззат ИСМАИЛОВА, представляющая интересы Тытюковой, сообщила, что услуга была оказана стоматологией в июле 2019 года.

- Согласно договору, моей доверительнице была оказана услуга ортопедической стоматологии, лечение и протезирование проводил врач Лысенко, - рассказала Исмаилова. - После протезирования Тытюкова долгое время претерпевала физическую боль, в связи с чем она была вынуждена обратиться в другие клиники. Было установлено, что врач не должен был проводить протезирование без соответствующей диагностики. Так как услуга была оказана недолжным образом, мы обратились в суд с иском о возврате потраченных средств. Сразу хочу сказать, что причиной пропуска срока для обращения явился тот факт, что моя доверительница из-за пандемийных ограничений не могла приехать из России в Казахстан и заявить свои жалобы. Хочу также обратить внимание, что в ходе процесса подготовки была проведена экспертиза действий врача стоматологии «Эра». Но это проверка его действий, а не качества оказанной услуги. Мы настаиваем на том, что Тытюковой оказали некачественную медуслугу.

Защита настаивала, что проверка проводилась без участия Тытюковой, а кроме того, истица сомневалась в компетенции эксперта. Причем проверка основана на изучении документов и пояснений врача, без осмотра пациентки.

- В экспертизе не было профильных специалистов, поэтому это не экспертиза, а мнение одного врача, - отметила Тытюкова. - Со мной никто не связывался, меня не осматривали. Поэтому я прошу назначить дополнительную независимую экспертизу.

Врач Лысенко оказывал Тютиковой услуги в июле 2019 года

Экспертизу в этом деле проводила главный врач областной детской стоматологической поликлиники Лилия ЖУМАБЕКОВА. Она пояснила, что боли Тытюковой не обязательно могли быть вызваны действиями врача Лысенко.

- Конструкцию установили Тытюковой в 2019 году, а в декабре 2021 года ее приподняли, после чего боль ушла. О чем это может говорить? - уточнила судья Жанар ШЕРИЕВА.

- Это не обязательно могло быть последствием установленной конструкции. Если бы причина была в конструкции, то боль проявилась бы сразу. И терпеть ее полтора года невозможно, - ответила эксперт.

Представитель стоматологии НАГАРБЕКОВА отметила в суде, что все услуги, оказанные Тытюковой, были проведены в соответствии с протоколом.

- Я хотела бы пояснить, что по условиям договора с Тытюковой пациент обязан в течение трех месяцев обращаться на профосмотр к доктору, который установил ей конструкцию, - подчеркнула юрист. - В материалах дела есть заключение МРТ, которое сделано спустя 2,5 года после оказанной услуги. Истцом не предоставлены доказательства своих заявлений. В данном случае это могла быть сама работа, которой на данный момент нет. Нет зубов, нет конструкции, поэтому говорить о назначении дополнительной экспертизы мы не можем. Однако нами суду представлены снимки: до начала работы Лысенко и после. Мы не признаем исковые требования, так как нет обосновывающих доказательств. Оценить качество работы сегодня невозможно, так как истец самостоятельно обратилась к другому врачу и удалила работу Лысенко.

В итоге судья отказала в ходатайстве о назначении дополнительной экспертизы, а позже - и в удовлетворении иска. С Лидии Тытюковой взыскали расходы на представителя стоматологии «Эра» в размере 150 000 тенге.

- Отмечу, что признаком оказания некачественной услуги является наличие вреда, противоправность действий, причинная связь между действием и наступившим результатом, - пояснила свое решение судья Шериева. - В судебном заседании установлено, что, согласно акту внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля, на момент первичного обращения Тытюковой в «Эру» дополнительного метода исследования не требовалось. Лечение проведено согласно общепринятых стандартов. То есть вышеуказанным актом все доводы истца были опровергнуты. Это подтверждено экспертом и третьими лицами. Следовательно, оснований для удовлетворения иска нет.

Решение суда не окончательно и может быть обжаловано в течение месяца.

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