Недавно я побывал в офисе КСК «Надежда». Вернее, меня вызвали туда, и когда я шел в сторону знакомого здания, где многие годы размещался офис кооператива, не мог предположить, что в этом здании уже размещается другая организация. Я узнал об этом позднее, когда встретился с юристом теперь уже бывшего КСК. Узнал и причину моего вызова. Оказывается, «в связи с реорганизацией кооператива и созданием ТОО «Надежда и К°» и в соответствии с указом президента РК», я должен срочно подписать двусторонний договор с новорожденной организацией.

Я попросил предоставить для ознакомления учредительные документы ТОО, включая устав, а также последние приказы и постановления по кооперативу и ТОО. Получил вежливый отказ. В итоге мне дали только один экземпляр договора. Но я не сержусь. Наоборот, доволен тем, что предоставили такую возможность, потому что в КСК «Надежда» выдача любых документов и любой информации, касающейся работы кооператива, запрещалась. Никогда не забуду, как мне так и не удалось получить для ознакомления устав КСК или как запретили вести видеосъемку на общих собраниях кооператива.

Итак, это двусторонний договор на оказание жилищно-коммунальных услуг. Действующими лицами являются: с одной стороны - Заказчик, собственник квартиры, а с другой - Исполнитель в лице директора ТОО «Надежда и К°» Крючкова. Поставлена печать ТОО и подпись директора, не хватает только подписи Заказчика. Договор состоит из восьми разделов, включающих 60 пунктов. Достаточный потенциал для защиты интересов Заказчика имеют только 13 пунктов, тогда как интересы Исполнителя готовы защищать 25 пунктов. В оставшихся 12 защита чьих-либо интересов не просматривается. Но присутствуют 14 хорошо замаскированных пунктов, каждый из которых может нанести ущерб интересам жильцов.

Например, в п. 2.1.4 говорится: «Средства, полученные от сдаваемых в аренду частей общего имущества дома в коммерческих или иных целях, инвестировать на накопление денежных средств на предстоящий в будущем капитальный ремонт дома». Использование такого тяжеловесного аргумента, как капитальный ремонт дома, выдают желание Исполнителя распоряжаться общественным имуществом дома. Очевидно, что данный пункт нуждается в детализации, конкретизации и дополнениях. Кроме того, было бы целесообразно развернуть и прописать отдельным пунктом вопросы аренды и оформления доверенности, порядок зачисления, хранения и расходования арендных денег.

В условиях нашей действительности, когда в доме не созданы структуры управления и отсутствует накопительный счет в банке, очень может быть, что деньги от аренды будут поступать и накапливаться в карманах Исполнителя, и нет гарантии, что в этих карманах не будет дырок.

Затрагивая вопрос о капитальном ремонте дома, хотелось напомнить Исполнителю, что для проведения его в Законе РК «О жилищных отношениях» установлен другой источник финансирования.

На мой взгляд, арендные деньги необходимо направить на решение тех задач, которые не были решены в ходе реформирования жилищных отношений. Я имею в виду создание полноценного жилищного кластера, то есть создание ОСИ, формирование и организация общественного актива и органов самоуправления дома, стимулирование работы активистов и многое другое.

Дальнейший анализ пунктов договора представляется нецелесообразным. Почти половина из 60 пунктов имеет один и тот же недостаток - игнорирование или ущемление интересов Заказчика.

Если все оставить, как есть, то заключение договора может не состояться. Значит, надо договариваться, устранять дисбаланс интересов.

Посмотрим на приложение к договору, в котором указан перечень услуг, предлагаемых Исполнителем, начиная от капитального ремонта инженерных магистралей и кончая очисткой урн у подъездов. Всего их 30. Но бросается в глаза то, что Исполнитель стремится всеми силами сэкономить выделенные жильцами деньги и свести к минимуму расходы на предоставление обязательных услуг. Для этого планирует проводить работы с использованием дополнительного сбора целевых денежных средств жильцов или за счет использования материала Заказчика, что, в принципе, означает одно и то же.

Исполнитель собирается использовать еще один инструмент под загадочным названием «по мере необходимости». Можно предположить, что такая необходимость может не наступить никогда. Достаточно вспомнить механическую уборку снега, которую в КСК «Надежда» не проводили даже в самые снежные месяцы зимы. Или курам на смех все же проводили, но почему-то в конце марта, когда снега уже фактически не было. И такое безобразие может войти в нашу жизнь и продолжаться до тех пор, пока эту пресловутую необходимость будет определять не Заказчик, а Исполнитель.

В договоре нет ни одного слова об ответственности Исполнителя. Даже в разделе, посвященном ответственности сторон, упоминается только ответственность Заказчика. Выражаясь футбольным языком, это игра в одни ворота.

К сожалению, несмотря на массовое воровство и мошенничество, процветавшее в казахстанских КСК, вопрос о профилактике правонарушений и наказания нерадивых руководителей этих организаций до сих пор не нашел адекватного отражения в Законе РК «О жилищных отношениях». Складывается впечатление, что вопросами защиты прав и интересов жильцов никто серьезно не занимается. Даже сейчас, когда идет слом старой системы жилищных отношений и создание новой, правовое сопровождение реформы оставляет желать лучшего. Судя по тому, как руководители кооперативов практически беспрепятственно создают свои частные предприятия, прибирая к рукам и присваивая все то, что было создано усилиями многих тысяч людей, за жильцов опять никто не заступится! А это значит, что все может повториться.

В самом начале статьи я процитировал слова юриста бывшего кооператива о том, что была проведена реорганизация КСК и образовано ТОО. Подчеркиваю: не ликвидация, а реорганизация. При реорганизации не обязательно отстранять руководителей предприятий от выполнения их обязанностей, создавать ликвидационную комиссию и передавать ей все полномочия по управлению предприятием. А для ликвидации такую комиссию, в соответствии с Законом «О жилищных отношениях», создать необходимо. Кроме того, реорганизация не предусматривает выхода жильцов из состава организации. Такие действия руководства КСК «Надежда», на мой взгляд, противоречили указу президента РК, в котором ясно и четко говорилось именно о ликвидации кооперативов.

Спрашивается, что за предприятие появилось у нас в городе? В соответствии с указом президента РК это должно быть сервисное предприятие. Но по всем признакам - это тот самый кооператив, который был реорганизован в ТОО, с той лишь разницей, что из категории общественных организаций он перешел в категорию частных предприятий. Очевидно, что создан опасный прецедент, на который необходимо обратить серьезное внимание, в противном случае может возникнуть иллюзия вседозволенности со всеми вытекающими последствиями.

Можно сказать, что реформа жилищных отношений в масштабах КСК «Надежда» и многоквартирного жилого дома № 1 «А» по улице Чкалова не состоялась. С большими издержками и, я считаю, что с грубыми нарушениями, выполнена только одна задача реформы - создано ТОО «Надежда и К°». Другие задачи реформы - ликвидация кооператива, создание ОСИ, открытие текущего и сберегательного счетов в банках второго уровня, заключение договоров между ОСИ и жильцами - не выполнены. Сложилась тревожная ситуация: с одной стороны, старая система обслуживания многоквартирных жилых домов не функционирует, а с другой, новая система обслуживания не создана. Возникает вопрос: что делать жильцам нашего дома, ведь Закон «О жилищных отношениях» не предусматривал неудачное проведение реформы?

Сейчас очевидно, что принятая концепция реформирования жилищных отношений в РК была ошибочной. На мой взгляд, там, наверху, не знали и, наверное, до сих пор не знают, как живут, чем дышат, о чем думают люди здесь, на самых нижних этажах нашего общества. В этом, по-видимому, кроется главная ошибка организаторов реформ, переоценивших возможности жильцов многоквартирных жилых домов и сделавших ставку на создание ОСИ и перевод жилых домов на хозяйственную и финансовую самостоятельность. Другая ошибка заключается в том, что нельзя было ликвидировать старое, не создав что-нибудь новое.

Ликвидация кооперативов, а другими словами, ликвидация народных предприятий, заложенная в основу концепции реформирования жилищных отношений, вступает в противоречие с новой политикой государства. Кооперативы как самая массовая общественная организация, должны стать неотъемлемой частью демократического государства, одной из важных форм многоукладной экономики страны. Они имеют огромный потенциал и могут внести существенный вклад в построении справедливого общества. А возврата к старой концепции, к созданию на базе многоквартирных жилых домов ОСИ не должно быть! Это я вам говорю на своем горьком опыте как участник очередной реформы жилищных отношений в многоквартирном жилом доме.