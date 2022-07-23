В начале июля довелось мне побывать в Нур-Султане. Дела заняли всего несколько часов, так что в ожидании ночного поезда в Костанай прогулялся по столице. Красивый и помпезный центр города с Байтереком, украшенный тысячами цветов, которые, наверное, вне зоны досягаемости для костанайских властей и подрядчиков.

Но эту картинку можно списать на столичный бюджет. Чего нельзя никак понять, так это квинтэссенцию понтов и чиновничьей безалаберности.

Несколько остановок, и я доезжаю на автобусе до БЦ The Square. До Ботанического сада всего 15 минут. Удивлению моему не было предела, но остановка, на которой я вышел, представляла из себя столб с электронным табло, которое указывало список автобусов и примерное время, через сколько этот автобус будет на этом месте. Сервис - высший класс, о котором в Костанае можно только мечтать. Но на этом прелести остановки заканчиваются. Здесь нет ни одной лавочки, нет какого угодно павильона - ни теплого, ни стеклянного. Даже брусчатка, которую наверняка уложили не так уж давно, просела, заросла травой и после дождя напоминала болото, а не столичную улочку для вечернего променада. К слову, в других районах столицы я видел обратную картину, где есть павильоны и лавочки, но нет навороченных экранов.

Идем в Ботанический сад. Здесь можно увидеть разные виды цветов и деревьев, взмывающие ввысь водные фонтаны. Для костанайцев самым дорогим сердцу здесь должны быть велодорожки, которые проложили за счет рудненского ССГПО на деньги, предназначенные для компенсации вреда от деятельности недропользователей. Постоянные читатели «НГ» наверняка помнят серию расследований моей коллеги Ольги Лихограй по этой теме. Так вот, покрытие велодорожек постепенно разрушается, а после дождя на тропинках парка появились лужи. И вместо того чтобы любоваться садом камней, ты пытаешься не промочить лишний раз ноги. Понтовый сад камней есть, а дорожек без луж построить не смогли.

И это лишь пара примеров той смеси понтов и недоделок, которые бросаются в глаза в столице. Хотя этот подход свойственен не только акимату Нур-Султана, здесь он лишь чрезмерно пестро выражен. Вспомнить хотя бы инновационную пешеходную сетку в Рудном за 4,3 млн тенге, которую через 2 года после установки демонтировали, так как она «угрожала безопасности». Или чего стоит надземный пешеходный переход на улице Гашека в Костанае, который построили с «перспективой развития», хотя едва ли им кто-то пользуется.

Хочу открыть отделам ЖКХ большой секрет: людей бесят не сами понты, на которые уходят миллионные вливания из бюджета, а значит, наших налогов. Возмущает та безалаберность, которая напропалую соседствует с понтами. Более того, многие костанайцы и астанчане рады понтам. Мало кто жаловался, когда на День города в Костанае или Рудном приглашали зарубежных звезд. Если на праздник пригласят Би-2, то я бы первым визжал от радости. Но если у звезд посреди выступления отключат микрофоны или сломается один из экранов трансляции, то весь эффект от такого дела будет потерян. Не так страшны понты, как их исполнение.