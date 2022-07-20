Уголовное дело в отношении двух сестер, 30-летней Улжан КИСИКОВОЙ и 31-летней Карлыгаш ЮСУПОВОЙ, рассмотрели в суде № 2 Костаная за один день, 19 июля, так как подсудимые полностью признали вину и заключили с прокурором процессуальное соглашение.

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Они обвинялись в том, что в период карантина из-за коронавируса помогали незаконно пересекать пост "Кайрак", игнорируя запрет на выезд граждан Казахстана в Россию не более одного раза в 30 дней (а с 7 февраля 2022 года не чаще одного раза в 15 дней).

Улжан Кисикова работала в страховой компании ИП "Лукин" на пункте "Кайрак". Для незаконного обогащения стала подделывать образцы заключений врачебно-консультационной комиссии, писем-приглашений на обучение и трудовых договоров с российскими компаниями. Эти документы предоставляла тем, кто хотел выезжать в Россию чаще, чем положено в период ограничений.

- Однако, учитывая свой график работы сутки через пять и факт проживания в Костанае, обратилась за помощью к сестре Карлыгаш Юсуповой, - сообщил прокурор Марат БЕЙСЕМБАЕВ. - Она работала санитаркой в СЭС Карабалыкского района и проживала в Карабалыке, в непосредственной близости с "Кайраком". Юсупова имела возможность распечатывать поддельные документы на цветном принтере в карабалыкском магазине "Хит".

Сестры осуществляли свою преступную деятельность с декабря 2021 по март 2022 года.

Кисикова вносила данные клиентов в поддельные образцы документов и пересылала заказчику, разъясняя, когда безопаснее их предъявлять: в ночное время и в выходные дни. Потом интересовалась, благополучно ли добрался клиент, а если возникали вопросы, помогала их решать.

В деле фигурируют семь заказчиков, которым Кисикова предоставляла документы якобы для лечения в челябинских клиниках или для обучения в российских центрах. Суммы за услуги варьировались от 50 000 тенге до 95 000 - 125 000 тенге. Некоторых все равно заворачивали пограничники, потому что находили ошибки в оформлении документов, но большинство свободно пересекало границу, несмотря на карантинные ограничения.

Судья Мерей Аманжулов назначил Улжан Кисиковой штраф в размере 1 000 МРП (3 063 000 тенге). Выплатить его осужденная должна в течение 2-х месяцев с момента вступления приговора в законную силу.

Карлыгаш Юсупову суд приговорил к 1 году ограничения свободы и 100 часам общественных работ. Но от работ Юсупову освободили в связи с тем, что у нее есть малолетний ребенок.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.