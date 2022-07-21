Учебный год у казахстанских школьников планируют увеличить на две недели. Соответствующий проект приказа Министерства просвещения появился на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Согласно документу продолжительность учебного года в первых классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель.

В течение предстоящего учебного года во всех классах предлагается установить следующие каникулярные периоды:

осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);

зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);

весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).

Для первоклассников также будут введены дополнительные семидневные каникулы - с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.

"Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения сложных тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения", - говорится в пояснительной записке.

В документе также уточняется, что сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 2 августа.

Ранее о необходимости продления учебного года в Казахстане высказались эксперты и представители ряда школ.