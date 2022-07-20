Авария произошла вчера, 19 июля, в 22.30, на автодороге «Аркалык-Торгай». Водитель легкового автомобиля «Шевроле Нива», выезжая с полевой дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с санитарным спецавтотранспортом «УАЗ» Джангельдинской районной больницы.

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В результате фельдшер, пассажир «УАЗа», скончалась от полученных травм в больнице. Водитель санитарного спецавтотранспорта получил множественные ссадины, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье 345-1 ч.3 УК РК (нарушение ПДД), проводятся следственные действия, назначены экспертизы, - отметили в пресс-службе.

Экспертиза установила, что 32-летний водитель «Шевроле Нива» был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он сдержится в ИВС.

- Медсестра Джангельдинской районной больницы Нурсауле Буркитбаевна Аскарова 1969 г. р. работала в одной больнице без перерыва, - пишет паблик zdravo.kst в Instagram. - 33 года назад она пришла после окончания Аркалыкского медицинского колледжа. С 1989 года работала в разных отделениях КГП «Джангельдинская РБ» , в последние годы - в качестве медсестры поликлиники. Была приветлива, доброжелательна. Коллегам и пациентам запомнилась профессионалом своего дела. Приносим искренние соболезнования семье, погибшей коллеги. Светлая память Нурсауле Буркитбаевне.



В департаменте полиции добавили, что сейчас в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение водителями Правил дорожного движения. По результатам первого дня выявлено 262 нарушений ПДД. За управление автомобилем в нетрезвом виде задержаны 5 водителей, еще 6 водителей не имели права управления транспортным средством. К административной ответственности привлечены 24 пешехода.