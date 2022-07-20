20 июля в Казахстане временно остановят вещание телеканалы и радиостанции, чтобы провести плановые профилактические работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития.

"20 июля с 03:00 до 17:00 по времени Нур-Султана будут проводиться плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Как пояснили в министерстве, данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные плановые профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

В министерстве принесли извинения за временные неудобства.