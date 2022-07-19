Еще недавно телевидение ассоциировалось исключительно с просмотром фильмов и новостей. Но сегодня возможность техники позволяет легко играть, выходить в интернет, подключать консоль или персональный компьютер. Это возможно с любой современной моделью, 8k телевизор не стал исключением. Предлагаем обратить внимание на несколько аксессуаров, которые раскроют функционал и облегчат использование техники.

Крепкое крепление

Модели с 8К разрешением выделяются большой диагональю экрана — в среднем около 65 дюймов. Поэтому важно использовать прочные кронштейны, специально для этого разработанные. Установка на полке не совсем комфортна, наслаждаться картинкой с разрешением в 8К лучше, когда она будет немного выше уровня глаз. Все необходимое для монтажа чаще всего уже есть в комплекте, но лучше в этом убедиться.

Саундбар

Новинки на рынке телевизоров чаще всего оснащены самыми мощными и продуманными программами. В том числе отвечающими за качество звука. Но даже в таком случае не всегда удается добиться «того самого» звучания, особенно при просмотре фильмов. Проще всего скорректировать звук при помощи саундбара. Управление может осуществляться как при помощи пульта управления, так и кнопками на корпусе устройства.

Приборы оснащаются:

сабвуферами;

пассивными излучателями;

высокочастотными динамиками.

Не забудьте только проверить, чтобы интерфейсы подключения соответствовали вашей модели телевизора.

Универсальный пульт управления

Устройство, поставляемое в комплекте по умолчанию может не устраивать по разным причинам — неудобные кнопки или нет нужных функций. Поэтому можно использовать вспомогательный прибор. Подобное устройство универсально и часто дополняется голосовым ассистентом. Достаточно только подать команду, не нужно даже брать пульт в руки.

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