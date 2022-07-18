В Министерстве сельского хозяйства разработали план по модернизации сахарной отрасли, передает Informburo.kz.

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В Министерстве сельского хозяйства РК обратили внимание на проблемы производителей сахара. Ведомство разработало план по модернизации отрасли, согласно которому к 2025 году посевные площади сахарной свёклы увеличат на 60 000 га, сообщается на сайте министерства.

14 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечения сахаром.

Заместитель министра сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек провёл встречу с фермерами Жамбылской области. Представитель ведомства выслушал аграриев и выяснил, что основные причины, по которым площадь посевов сахарной свёклы сокращается, – высокая затратность производства, низкая рентабельность, нехватка влаги и недостаточное техническое оснащение.

По данным Минсельхоза, в 2022 году посевные площади сахарной свёклы в Жамбылской и Жетысуской областях составили 12 400 га. Принимая во внимание проблемы и предложения фермеров, министерство сельского хозяйства РК разрабатывает план по модернизации сахарной отрасли.

План предусматривает следующие меры:

увеличение сырьевой базы с помощью расширения посевных площадей сахарной свёклы на 60 000 га;

усиление мер госрегулирования и поддержки;

техническая модернизация существующих мощностей по переработке сахарной свёклы, строительство сахарных заводов;

внедрение водосберегающих технологий полива;

развитие семеноводства.

В Минсельхозе уточнили, что посевные площади сахарной свёклы увеличат уже к 2025 году.