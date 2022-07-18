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Три человека погибли после столкновения легковой и грузовой машин в Костанайской области

18 июля 2022, 11:44 |  Происшествия

ДТП произошло вчера, 17 июля, в 7.40, на 56-м километре объездной дороги А-22 Костанай-Карабутак. Водитель иномарки «Ниссан», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной «Шахман».

- В результате  ДТП три человека погибли водитель иномарки и два пассажира, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК  (нарушение ПДД). Проводятся необходимые следственные действия.