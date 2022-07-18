17 июля, около 21.00, на пульт 102 позвонил мужчина и рассказал, что собирается спрыгнуть с моста из-за ссоры с девушкой. На место происшествия немедленно прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Арслана АДЖАБАЕВА и лейтенанта полиции Дархана ТЛЕУБЕРГЕНОВА.

- Прибыли на мост и увидели, как молодой человек повис на одной руке на перилах. Мы спустились на берег реки, откуда были слышны крики. Увидели молодого человека, который просил о помощи, - рассказал Арслан Аджабаев.

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Стражи порядка поняли, что с моста парня не достать. Поэтому полицейские прыгнули в воду, взяв с собой спасательный круг. Всеми необходимыми средствами для спасения укомплектована каждая патрульная автомашина.

- Мы проплыли к середине моста и поднялись по лестнице из воды для того, чтобы помочь костанайцу. Нам удалось его снять с перил, успокоить. Мы увидели, что у него сломана рука и на голове гематома, которые он получил, когда прыгнул, - рассказал Дархан Тлеубергенов.



Полицейским удалось осторожно спустить парня в воду и потом на спасательном круге доставить до берега. К этому времени прибыли медики, которые оказали ему первую медицинскую помощь.

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В пресс-службе отметили, что сотрудники патрульной службы – молодые специалисты, служат в полиции всего четыре года. Несмотря на ситуацию, напарники не растерялись и предприняли все необходимые меры для спасения человека.



Сотрудники будут представлены к поощрению за проявленное мужество в экстремальной ситуации.