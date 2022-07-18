В Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов рассказали о своей деятельности, передает Tengrinews.kz.

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14 июля в Генеральной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы комиссии. Открывая мероприятие, заместитель председателя комиссии - заместитель генпрокурора Улан Байжанов подчеркнул, что все действия комиссии должны полностью соответствовать всем правовым нормам, правоохранительные и государственные органы не должны допускать перегибов и злоупотреблений по отношению к добросовестному бизнесу.

Приоритетом должно стать выявление условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц.

Для этого следует делать акцент на аналитической работе, а внеплановые проверки должны проводиться только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

Сейчас на изучении в органах прокуратуры находятся порядка 8 тысяч актов правительства и судебные решения, в том числе о приватизации, отчуждении государственных активов в пользу олигополий.

По некоторым из них уже приняты меры реагирования и есть результаты.

"К примеру, по постановлению правительства и решениям судов частная фирма безвозмездно получила 629 железнодорожных путей. Это привело к 10-кратному росту тарифов для перевозчиков. Решения опротестованы, 332 подъездных и магистральных ж/д пути возвращены государству (по остальным ревизия продолжается)", - рассказали в комиссии.

В июне был удовлетворен протест Генпрокуратуры на судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита в сумме 2,6 миллиарда тенге государство лишилось права собственности на санаторий "Казахстан" стоимостью 12 миллиардов тенге в пользу АО "Народный Банк".

Буквально недавно в Жамбылской области в судебном порядке государству возвращено 3 незаконно приватизированных объекта на 1,7 миллиарда тенге.

Наряду с этим в рамках демонополизации государству переданы денежные средства и акции таких компаний, как АО "Казахтелеком" (28,75 процента), АО "Центр Транспортного Сервиса" (100 процентов), ТОО "Акмолит" (100 процентов) и другие. Предварительная стоимость этих активов - порядка 200 миллиардов тенге.

По результатам проверки в Акмолинской области в суд подан иск об отмене итогов конкурса по предоставлению земельного участка ТОО "Шанырак Агро", необоснованно завладевшего земельными участками 249 пайщиков в Целиноградском районе.

Установлено, что в 2019 году в адрес ТОО "Салтанат уйі" был реализован объект по заниженной стоимости в размере 601 миллион тенге, тогда как рыночная цена объекта составляет 3 миллиарда тенге.

В результате принятых мер 28 июня покупатель доплатил 2 миллиарда 400 миллионов тенге за ранее приобретенное здание.

В целях выявления незаконной концентрации экономических ресурсов антимонопольный орган проводит анализ в нефтегазовом, фармацевтическом, транспортно-логистическом и других секторах экономики.

Выявлены факты получения незаконного монопольного дохода на 140 миллиардов тенге. Сейчас ведутся анализ и досудебные расследования.

К примеру, в июле ДЭР Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казфосфат" в связи с извлечением монопольного дохода на сумму 697 миллионов тенге (по статье 221 УК РК).

В Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов отмечают, что при уголовном преследовании по всем резонансным делам принимаются меры по соблюдению современных стандартов следствия по опыту развитых стран.

Генпрокуратурой для органов расследования подготовлены пошаговые алгоритмы, методики и образцы запросов по возврату похищенных активов из-за рубежа. По каждому делу разрабатывается стратегия возврата активов, реализуется концепция параллельных финансовых расследований "Следуй за деньгами".

Оперативно принимаются меры по заморозке активов в целях их последующего ареста. Для этого используются возможности подразделений финансовой разведки вышеуказанных стран, а также зарубежные сети обмена информацией Carin (Европа) и Arin AP (Азия и Океания).

Кроме того, налажено сотрудничество с Инициативой по возвращению похищенных активов (СтАР) Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Министерством финансов направлены запросы в Европейский союз, Турцию и ОАЭ о предоставлении информации по резидентам Казахстана (порядка 340 физических лиц), задекларировавшим наличную иностранную валюту при въезде на таможенную территорию указанных стран.

По результатам проведенного заседания члены рабочей группы обменялись мнениями по активизации деятельности, направленной на качественное выполнение задач, поставленных перед комиссией.

В частности, комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:

1) приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью;

2) устранения или ограничения конкуренции, позволявших генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок;

3) увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и так далее.

В целях информационного сопровождения принято решение о создании веб-сайта комиссии.

Напомним, в начале июня указом Президента Касым-Жомарта Токаева была образована Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. В ее состав вошли первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ "Самрук-Казына".

Как отмечал тогда Глава государства, деятельность комиссии будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. "Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", - подчеркивал он.