В Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов рассказали некоторые подробности по делам Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева и "Оператора РОП", передает Tengrinews.kz.

В комиссии отметили, что расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом, находится на особом контроле.

"На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 миллиардов тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 миллионов долларов. Органом расследования по делам о хищениях имущества АО "Казахтелеком", АО "Центр Транспортного Сервиса" и других компаний возмещено порядка 36 миллиардов тенге", - сообщили в комиссии.

Отмечается, что Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО "КазМунайГаз" возмещено порядка 11,3 миллиарда тенге.

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО "ТаразЭнергосбыт" возмещено 2,2 миллиарда тенге.



"По делу "Оператора РОП" предотвращено хищение около 180 миллиардов тенге (перечислены со счета ТОО "РОП" на счета АО "Жасыл Даму" (государственная организация, владеет 100 процентами акций ТОО "Оператор РОП"), из которых порядка 100 миллиардов направлены на льготное автокредитование".

Работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов подозреваемых, в том числе за рубежом, продолжается.

Напомним, об аресте Кайрата Боранбаева стало известно 17 марта этого года. Ему были предъявлены обвинения в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

13 марта в СМИ появилась информация о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. Его арестовали по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Сатыбалдыулы задержали на территории алматинского аэропорта, когда он планировал вылететь в Дубай. Его бывшая супруга Гульмира Сатыбалды подозревается в причастности к рейдерскому захвату бизнеса.