Министерство внутренних дел Республики Казахстан предлагает арестовывать домашних тиранов без заявлений жертвы, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Мы предлагаем перейти от заявительного на выявительный характер реагирования на быт насилия, привлекать нарушителей за сам факт. Сегодня как, сотрудник выехал, увидел побои, но без заявления у него не будет правовых оснований чтобы привлечь. Теперь он запишет все на видеорегистратор и заявлений потерпевшего уже не нужно. Так мы сможем обеспечить принцип неотвратимости наказания», - сообщил министр Марат Ахметжанов в пятницу.

По его данным, с начала года в полицию подано 73 тыс. заявлений о домашнем насилии. Однако 43 тыс. были «списаны», поскольку потерпевшие по приезду полиции отказывались от подачи заявлений. Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести насильника.

Также предлагается увеличить сроки административного ареста, а взамен предупреждения – ввести общественные работы.

Сообщается, что в отдельные составы преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, могут ввести квалифицирующий признак – «в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях».

Пакет законодательных поправок уже подготовлен и будет внесен на согласование в госорганы.