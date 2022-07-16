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"Тобол" обыграл "Актобе" и догнал лидеров Кубка Казахстана

16 июля 2022, 20:59 |  Государство

"Тобол" обыграл "Актобе" во втором туре Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

©ФК "Тобол"

Матч в Костанае завершился со счетом 2:1. Голы Александр Марочкина и Айбара Жаксылыкова принесли "Тоболу" первые три очка в турнире.

Ответный мяч на счету Виталия Балашова.

Эта победа позволила "Тоболу" догнать "Тараз" с "Мактааралом", которые выиграли стартовые игры в группе С. "Актобе" на последней строчке с нулем баллов.