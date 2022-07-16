Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдона, а ФК «Тобол», благодаря легионерам, достойно отыграл первый матч с чемпионом Венгрии. Это нормально, что Казахстан прославляют спортсмены, приглашенные из-за рубежа? Да. Эти спортсмены станут примером для тысяч казахстанских мальчишек и девчонок.

Да. Их победы стали возможными благодаря условиям, созданным в Казахстане.

Да. Но поддерживать приглашенных звезд нужно за счет спонсоров, а не госбюджета.

Нет. Нужно терпеливо выращивать своих спортсменов, а успехи придут потом.

