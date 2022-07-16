После массовых жалоб на авиакомпании Air Astana и FlyArystan власти Казахстана пообещали провести расследование, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«В связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы – Мале, Нур-Султан-Ташкент и Алматы – Костанай, а также по другим маршрутам, комитетом гражданской авиации (КГА) МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование. В случае установления фактов нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности», - сообщили в КГА в субботу.

Пассажиров указанных рейсов власти попросили обратиться с письменным заявлением по электронному адресу cc@сaakz.kz.

«При задержке или отмене рейса по вине перевозчика, согласно действующему законодательству, пассажирам на бесплатной основе предоставляются комната матери и ребенка, прохладительные напитки при ожидании рейса два часа, горячее питание при ожидании четыре часа (далее каждые шесть часов в дневное время и восемь часов в ночное время), а также проживание в гостинице при ожидании вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время и транспорт до места проживания и обратно в аэропорт», - добавили в КГА.

Жалобы на деятельность казахстанских авиаперевозчиков и Air Astana в частности поступают регулярно, в том числе на опоздания рейсов, снятие пассажиров с рейсов и продажу билетов на самолеты в количестве, превышающем число мест в воздушных судах. Например, 8 июня КазТАГ сообщал, что Air Astana сняла часть пассажиров с рейса Алматы – Нур-Султан.

18 июня стало известно, что больше 200 туристов рейса Air Astana в Анталью застряли в аэропорту Алматы. В самой авиакомпании задержку рейса в Турцию объяснили повреждениями, обнаруженными на фюзеляже самолета.

19 июня КазТАГ сообщал, что задержан рейс авиакомпании Air Astana из Антальи в Алматы, а также отмечал, что застрявших пассажиров могут отправить в Казахстан азербайджанскими авиалиниями через Баку. Позже в самой авиакомпании информацию подтвердили – выяснилось, что в самолет Анталья – Алматы не поместились почти 30 пассажиров.

20 июня источник КазТАГ сообщил, что наблюдающиеся в последнее время задержки рейсов и снятия пассажиров могут быть из-за нехватки самолетов в Казахстане. В тот же день стало известно, что неисправность, выявленная на самолете Boeing авиакомпании Air Astana, вызвала цепную реакцию в авиаперевозках.

26 июня выяснилось, что сразу три рейса задерживаются у авиакомпании Air Astana.

8 июля стало известно, что багаж пассажиров Air Astana застрял в аэропорту Франкфурта.

9 стало известно об отказе левого двигателя у самолета летевшего из Шымкента в Нур-Султан. До этого была информация о том, что самолет вернулся в Шымкент из-за аварийной ситуации. В тот же день произошел второй инцидент с рейсом Air Astana – уже в Уральске, где вылет был задержан в связи с заменой воздушного судна по технической причине.

16 июля стало известно о том, что самолет из Алматы в Мале авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт вылета.

Источник фото: kp.kz/© Елена Сергиенко