Времена, когда жители Казахстана последние новости Алматы и зарубежья узнавали из свежеотпечатанных газет, в прошлом. Конечно, осталось еще немало людей, которые перелистывают печатные издания за утренним кофе или уютными вечерами. Но это больше дань традиции. Когда нужно узнать самые свежие новостные сводки, большинство отправляется прямиком в интернет.

Преимущества интернета в роли источника новостей

Можно назвать как минимум 5 причин, почему интернет — удобнее, чем газета:

интернет-ресурсы транслируют новости в реальном времени, в то время как печатные издания отстают по оперативности как минимум на несколько часов;

газеты размещают на первых страницах только начало самых интересных материалов, их продолжение надо искать внутри, перелистывая страницы, на сайте все делаться намного проще и быстрее — одним щелчком мышки или движение пальца;

новостные ресурсы имеют продуманную структуру — весь контент разделен на тематические группы, что облегчает поиск;

на новостных сайтах сохраняется архив за многие годы и в любое время можно быстро отыскать и перечитать нужное сообщение, поиск информации в старых номерах газеты — тот еще квест;

газетные новости в своем большинстве не уникальны, так как обычно являются копией того, что уже было опубликовано в интернете.

Ну и читать сводки в интернете можно в любое время и в любом месте.

Где читать новости в интернете, чтобы узнавать все вовремя?

Главная сложность в переходе от газет к новостным ресурсам онлайн — источник информации. Чтобы не потеряться в информационном интернет-море, лучше не бегать каждый раз по другим сайтам, а выбрать для себя 1-2 ресурса и следить за их обновлениями.

Отличным вариантом может стать сайт международного информагентства «Казинформ». Это один из крупнейших новостных ресурсов в стране, здесь публикуют проверенные сообщения о событиях во всем мире, есть удобная навигация, а контент обновляется каждые несколько минут. Словом, сервис выигрывает у газеты по всем пунктам.

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