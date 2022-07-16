Министр пояснил, что принял решение, руководствуясь мнением народа и интересами бизнеса, передает Informburo.kz.

Фото kinopoisk.ru

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что ведомство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане и объяснил, почему картину не покажут в отечественных кинотеатрах.

Шум вокруг мультфильма начался из-за наличия героев нетрадиционной сексуальной ориентации и даже сцены однополого поцелуя.

"В нашей стране цензура запрещена. Мой пост формулировки о запрете не содержит. Я сказал, что проката картины в стране не будет. Далее СМИ и ряд блогеров сами сделали выводы", – написал министр в Facebook.

Чиновник назвал манипуляцией заявления о том, что в Казахстане против показа мультфильма выступал лишь продюсер Нуртас Адамбай. Он напомнил о петиции против показа "Базз Лайтер", которую подписали 35 тысяч казахстанцев.

По информации акиматов, сразу в нескольких регионах были поданы заявки на митинги. В адрес министерства и местных исполнительных органов поступали многочисленные обращения граждан, добавил Даурен Абаев.

"Не учитывать эти настроения – значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны. Ведь именно для этого и создавались инструменты открытого правительства", – считает министр.

Анализ обращений показывает, что возмущение граждан вызывает не сам факт поцелуя однополой пары, а факт присутствия в фильме однополой любви, скреплённой семейными узами и потомством, как жизненной нормы, написал глава ведомства.

"Министерство не даёт этическую оценку таким сюжетным линиям, если они не противоречат законам. Мы проконсультировались с прокатчиком картины и дали рекомендации. Запрета на показ не было, но прокат фильмов – это бизнес, а бизнес всегда учитывает риски и трудно прогнозируемые последствия. Учитывая совокупность факторов, мы приняли решение не запускать фильм в прокат", – подытожил Даурен Абаев.

Тем временем казахстанцы запустили новую петицию. Граждане требуют вернуть "Базз Лайтер" в прокат и лишить Даурена Абаева министерской должности. Документ поддержали более 7000 человек, а "против" высказались около 3500 пользователей.

Психологи в свою очередь не видят в ЛГБТ-контенте ничего опасного для ребёнка.

"На мировоззрение ребёнка влияет весь просматриваемый контент – так формируется его картина мира. Чем разнообразнее контент, тем реалистичнее представление о мире. Ответственность родителя – регламентировать количество и тематику материалов, чтобы не случилось чрезмерного и однотипного потребления. Что касается влияния на сексуальную ориентацию, то здесь ответ простой: она является врождённой. Даже чрезмерное потребление ЛГБТ-контента не может её изменить", – высказалась психолог Каламкас Канапиева в интервью "Казинформу".

Cовременный мир с его свободой позволяет человеку интересоваться этими вопросами, экспериментировать и на практике делать свой выбор, говорит психолог.

"Никакие мультфильмы не могут переориентировать и растлить молодёжь. Запрет "Базз Лайтера" похож на поведение страуса, который от страха прячет голову в песок", – добавила специалист.