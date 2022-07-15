Преимущества и недостатки приема платежей с банковских карт для владельцев бизнеса
Представить современного человека без банковской карты сегодня практически невозможно. При этом большинство владельцев карточек используют их не только для получения заработной платы, но также для совершения покупок в магазинах и оплаты различных услуг. Именно поэтому владельцам бизнеса так важно установить системы приема платежей с банковских карт. В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах таких технологий.
Преимущества приема платежей с карт
Если вас интересует прием платежей с банковских карт с хорошим функционалом и быстрой работой системы, советуем обратить внимание на продукт Freedom pay. С его помощью вы:
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расширите клиентскую базу, так как все больше покупок не только онлайн, но и оффлайн совершаются при помощи банковских карт;
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упростите учет – средства, поступающие на расчетный счет, гораздо легче контролировать и учитывать, чем наличные деньги;
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увеличите скорость продаж – как бы странно это не звучало, но многих покупателей выводит из себя длительное ожидание у кассы, тогда как платеж с карты банка осуществляется гораздо быстрее.
Также стоит отметить расширение возможностей для клиентов. При отсутствии наличных средств они всегда смогут оплатить товар или услуги при помощи кредитки. Если же у вас не будет возможности приема платежа с кредитной карточки, потенциальный покупатель физически не сможет совершить оплату.
Недостатки приема платежей с банковских карт
Для некоторых предпринимателей такой способ оплаты может быть не совсем выгоден в свете желания скрыть свои реальные доходы. Однако с каждым годом бизнес в Казахстане все больше выходит из тени, а необходимость расширить клиентскую базу преобладает над желанием сэкономить на налогах. Просчитав все возможные и риски и расходы, легко прийти к выводу, что установка такой системы даст толчок для развития бизнеса и расширения его географии. Говоря проще, у приема платежей с карточек просто нет недостатков. Тем более, что установка такой системы не отменяет возможность для покупателя совершить оплату наличными средствами.
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