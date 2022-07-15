Представить современного человека без банковской карты сегодня практически невозможно. При этом большинство владельцев карточек используют их не только для получения заработной платы, но также для совершения покупок в магазинах и оплаты различных услуг. Именно поэтому владельцам бизнеса так важно установить системы приема платежей с банковских карт. В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах таких технологий.

Преимущества приема платежей с карт

Если вас интересует прием платежей с банковских карт с хорошим функционалом и быстрой работой системы, советуем обратить внимание на продукт Freedom pay. С его помощью вы:

расширите клиентскую базу, так как все больше покупок не только онлайн, но и оффлайн совершаются при помощи банковских карт;

упростите учет – средства, поступающие на расчетный счет, гораздо легче контролировать и учитывать, чем наличные деньги;

увеличите скорость продаж – как бы странно это не звучало, но многих покупателей выводит из себя длительное ожидание у кассы, тогда как платеж с карты банка осуществляется гораздо быстрее.

Также стоит отметить расширение возможностей для клиентов. При отсутствии наличных средств они всегда смогут оплатить товар или услуги при помощи кредитки. Если же у вас не будет возможности приема платежа с кредитной карточки, потенциальный покупатель физически не сможет совершить оплату.

Недостатки приема платежей с банковских карт

Для некоторых предпринимателей такой способ оплаты может быть не совсем выгоден в свете желания скрыть свои реальные доходы. Однако с каждым годом бизнес в Казахстане все больше выходит из тени, а необходимость расширить клиентскую базу преобладает над желанием сэкономить на налогах. Просчитав все возможные и риски и расходы, легко прийти к выводу, что установка такой системы даст толчок для развития бизнеса и расширения его географии. Говоря проще, у приема платежей с карточек просто нет недостатков. Тем более, что установка такой системы не отменяет возможность для покупателя совершить оплату наличными средствами.

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