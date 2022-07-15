По словам акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, с 2 по 11 июля в регионе зарегистрировано 20 случаев COVID-19, тогда как с 28 июня по 4 июля было выявлено всего трое заболевших. Об этом глава региона сообщил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

- В области отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости необходимо усилить работу по вакцинации и ревакцинации населения, - сообщает Мухамбетов в своем посте в Instagram.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, только за прошедшие сутки, 14 июля, в Костанайской области было зарегистрировано 17 случаев КВИ. А за два предыдущих дня - 13 и 12 июля - 15 и 9 случаев соответственно.

