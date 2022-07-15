Система Ashyq будет введена при переходе в «красную зону» по коронавирусу, сообщила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, передает КазТАГ.

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«Система Ashyq по действующему постановлению главного санитарного врача будет применяться в красной зоне. И если ситуация улучшится, по применению Ashyq мы свои предложения представим межведомственной комиссии для обсуждения. И, в том числе, бизнес будет там участвовать», - сказала Гиният на брифинге в пятницу.

При этом она подчеркнула, что Ashyq показал себя с положительной стороны.

«Идет судебный процесс (по Ashyq – КазТАГ). И никакого решения, я так понимаю, еще нет. Вообще Ashyq показал себя. Во время таких эпидемии бизнес может соблюдать санитарные правила и нормы для работы, он дает возможность работать бизнесу, всем, и, в том числе зарабатывать людям во время таких больших эпидемии», - отметила министр.