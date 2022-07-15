Министер здравоохранения Ажар Гиният ответила на вопрос о запасах вакцин в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Всего в стране на сегодняшний день один миллион 630 тысяч 930 доз вакцин есть. Из них 329 тысяч QazVac, один миллион почти 200 тысяч – Sinopharm и 106,5 тысячи Pfizer.

Если касательно города Алматы, то QazVac имеется 37 тысяч, Sinopharm - 180 тысяч доз и 8 600 Pfizer имеется в городе", - сообщила министр на брифинге СЦК.

По ее словам, вакцина QazVac разрабатывается каждый месяц по 500 тысяч доз. В запасах имеется почти два миллиона доз.

QazVac, как уточнила министр, реализуется по мере необходимости.

"Недостаточности вакцин сегодня у нас в стране нет. А по поводу Pfizer - на сегодняшний день мы реализуем имеющиеся остатки, дополнительно для детей и беременных женщин на осенний период будет дополнительный заказ. Объем на сегодняшний день рассчитан на подлежащий контингент - около 300 тысяч доз", - добавила Ажар Гиният.