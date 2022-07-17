О чем это она опять? Наверно о смотре художественной самодеятельности в местном ДК? Ан нет, опять про аптеки. Читаю рассылку в ватсапе: «Аптека проводит конкурс детских рисунков, стихов, песен...».

… Лотереи, конкурсы, призы, подарки. А дальше потянутся по пыльным дорогам урологи, дерматологи и прочие проктологи сомнительной квалификации, заработают УЗИ, заключения которых, из-за малой информативности, плохо принимают городские врачи. И вся эта суета ради одной сетевой аптеки, которую надо распиарить и запустить в деревне, дабы она благополучно начала качать ваши денежки. Видимо, принятые аптекой европейские стандарты не очень помогают в данной ситуации. Ну, что сказать? С улыбкой смотрим мы на все это. Потенциал своих мест знаем хорошо: работать можно, разбогатеть нельзя. Но не об этом я хотела поговорить.

Прочла я тут на прошлой неделе любопытную статейку. Речь в ней опять идет об европейских стандартах качества, и приводится список аптек, принявших эти самые стандарты. Иными словами людям конкретно рекомендуют аптеки, которыми надо пользоваться. В других, дескать, не те стандарты. А вот это уже называется недобросовестная конкуренция. Давайте разберемся. Что же это выходит: 30 лет работали без стандартов и травили людей? Ну чепуха же!

Казахстанская аптечная служба создавалась на базе советской аптечной службы. Какие тогда были нормативные документы, многие еще помнят. Аптечные приказы тех лет - не приказы, а песня! Любо-дорого было читать. Все четко, ясно, никакой двоякой трактовки. И не отзывались они через пару-тройку месяцев, как это часто происходит в настоящее время. Подход был основательный. Причем в то время мы еще занимались изготовлением лекарственных форм в аптеках. Вот уж где нужен был стандарт, и он, несомненно, был. Высокий советский стандарт. Что уж говорить о нынешнем времени, когда из былого стандарта всего-то и осталось две позиции: условия хранения лекарств и сроки годности. И вы серьезно верите, что без распиаренных европейских стандартов мы не способны за этим проследить?

Хочу напомнить также, что наши ближайшие соседи, Россия и Узбекистан, никакими европейскими стандартами не пользуются. Нет их и в Германии. А история возникновения этого новшества в нашей стране такова: один заезжий консультант «продал» нам эту идею за большие деньги, и теперь государство насаждает его в аптеках, отбивая потраченное. То, что это дело требует немалых вложений, подтверждает сам руководитель департамента медицинского и фармацевтического контроля. А как вы думаете, аптеки, принявшие европейский стандарт и изрядно потратившиеся, не захотят отбить свои деньги за счет покупателя? Вот круг и замкнулся. Поэтому мое мнение и мнение моих коллег таково: вводите эти стандарты по желанию и оставьте в покое небольшие аптеки. Они тоже имеют право на существование. Разорить и уничтожить сельскую аптечную сеть очень просто. С чем останутся люди? О людях подумайте.

Пока писала этот материал,в аптеку зашла женщина: «В какую цену у вас зеркалин?». И дальше: «Я беру». А пока я выбивала чек и рассказывала о наших скидках, услышала следующее: «Ваши скидки приятны, но и без скидок у вас самая привлекательная цена. Я прошла несколько аптек». Что тут скажешь? Приходите!

Вот так без песен и плясок, без шума и пыли работают скромные сельские аптеки и небольшие аптеки шаговой доступности в вашем городе.И если у аптек слегка несвежий вид и требуется косметический ремонт, все равно любите их. Необходимость ремонта не говорит о том, что в аптеке не соблюдается температурный режим и не следят за сроками годности, это лишь подтверждает то, что аптека не берет с вас лишних денег и сама существует очень скромно. А если в заведении дверь за вами закрыл улыбчивый швейцар, знайте, что зарплата на его содержание пошла в том числе и из вашего кармана.



