В конце июня Минэкологии заявило о необходимости сокращения поголовья сайгаков на 80 тысяч, передает Informburo.kz.

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Минэкологии будет искать новые подходы по управлению популяцией сайгаков. Совещание по этому вопросу министерство созвало сразу после расширенного заседания правительства, на котором президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву за решение об отстреле 80 тысяч сайгаков.

В совещании Минэкологии приняли участие представители научных организаций, заинтересованных госорганов и Ассоциаций общественных объединений охотников.

Представители Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана предложили провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в Казахстане, чтобы определить оптимальную численность каждой популяции, эффективного мониторинга и управления.

"С точки зрения сохранения сайгака наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при их разумном использовании с продолжением специальной охраны этого вида. Такое управление популяциями требует тщательной подготовки. Это работа уже начата и будет проводиться под контролем министерства, всех заинтересованных сторон и информированием общественности", – сообщили в Минэкологии.

Сериккали Брекешев отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчёта ущерба, которые дикие животные наносят посевам и рассмотреть вопросы компенсации этого ущерба фермерам.

В конце июня Минэкологии заявило о необходимости сокращения поголовья сайгаков на 80 тысяч.

"Биообоснование закончено. Учёные говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тысяч голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть 80 тысяч голов", – сказал министр Сериккали Брекешев.

Глава минэкологии отметил, что регулировать численность сайгаков необходимо. Он также сообщил, что сайгаки порой заходят на пастбища и посевные площади, что является проблемой.