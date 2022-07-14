Вот новость так новость! На сайте polisia.kz 9 июля размещается статья: Аким Костанайской области посетил модульный пункт полиции в Рудном.

Новость о появлении этого модульного пункта появилась еще 25 ноября 2021 года. В конце июня модульный пункт был установлен и 1 июля начал свою работу. Стражи порядка там круглосуточно, есть у них там и водопровод, и канализация, и все необходимые коммуникации. Камеры на каждом углу. О чем это я? Ах да, о новости.

Модульный пункт на перекрестке улиц Ленина и Горняков в Рудном / Фото с сайта polisia.kz

Шесть дней назад этот самый модульный пункт посетил аж сам аким области!!! Полиция в шаговой доступности. В рамках реализации этого принципа и был установлен модуль на перекрестке улиц Ленина и Горняков. «Главный приоритет в работе – профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, оказание своевременной помощи населению», - так пишут в новости.

Аким области посетил модульный пункт полиции 9 июля / Фото с сайта polisia.kz

Так вот, иду я с работы вчера вечером, и с этого пункта посреди бела дня светит в глаза прожектор, сильно светит - так, что мешает мне различать сигналы светофора. Ну да ладно, думаю, может, настраивают еще оборудование. Хотел зайти, сказать: выключите, пожалуйста, прожекторы (они, к слову, светят по обе стороны перекрестка). Не зашел.

Иду дальше, мне надо было в Wildberris, глядь: мать честная! Между полосами улицы Горняков, в так называемой зеленой зоне, мирно расположилась группа местных выпивох. Пара бутылочек портвейна у них, одна пустая. Сидят, значит давненько, отдыхают «культурно».

Забрал посылочку, возвращаюсь. Смотрю, компания уже разгорячилась. Начинают шумно выяснять отношения, один даже взял палку. И это в тридцати-сорока метрах от пункта полиции.

Группа отдыхающих бомжей в 40 метрах от модульного пункта полиции / Фото автора

Ну, думаю, надо заглянуть, как им там. А на улице жара градусов 36. Может, думаю, дома никого нет. Тук-тук – есть тут органы правоохранительные? Выходит молодой сотрудник полиции, улыбается приветливо:

- Да, а что вы хотели?

- А вон, говорю, у вас там на лужайке мужички расположились, общественный порядок нарушают, спиртное употребляют, шумят. Вы, вроде бы, как тут, чтобы за порядком следить?

Посмотрел за угол. Вздохнул тяжело:

- Как надоели эти бомжи… Ладно… Сейчас….

Ну я не стал дожидаться конца этой истории. Я спешил. Гражданский долг выполнил. Как они там писали в своей новости: «Народ - это полиция. Полиция – это народ». Поехал дальше по своим делам.

Рудный - город контрастов. Рядом с полицией – пикничок бомжей, рядом с новыми мусорками – кучи старого мусора. И ради чего этот пункт там поставили? Неужели специально для визита областного акима? Да ну, бред какой-то. А вы как думаете?

Вместе изменим жизнь к лучшему?