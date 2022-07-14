Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром.

Президент рассказал, что из ранее введённых 7 сахарных заводов сегодня действует только 4, в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть (31%). При этом Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в 6 рез к 2026 году с 7 до 43%.

"За последние 4 года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьезный просчёт правительства. Значит, не защитили позицию государства, поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву", – сказал президент.

Он поручил правительству разработать проект по развитию сахарной отрасли, чтобы сократить импортозависимость и перейти к самообеспечению.