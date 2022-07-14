Город Рудный. Кто-то называет его провинциальным, кто-то индустриальным. Местные жители часто рифмуют название города со словом «трудный» или «чудный». В этом году у города юбилей - 65 лет. Последние 10 лет известность ему приносят так называемые мусорные войны. За эти годы о проблеме мусора написаны сотни статей, сняты десятки новостных репортажей.

Новая площадка. Мусор и играющие дети. Улица Мира

«18 февраля 1949 года летчик одной геологоразведочной экспедиции М. Г. Сургутанов, пролетая над урочищем Сарбай, обратил внимание на странное поведение компаса», - так повествует история обнаружение Соколовского месторождения железных руд, рядом с которым и возник чудный город. Сегодня летчики с легкостью могут определить, что летят над Рудным, по кучам мусора, заполонившим его дворы.

Там же - контейнеры и мусор за площадкой

За годы, проведенные в борьбе за дворы без мусора, рудничане прошли все стадии, которыми Элизабет Кюблер-Росс описала отношение пациентов к смертельной болезни: отрицание, злость, торг, депрессия. И, похоже, остановились на последней - принятие. В недавнее время борьба велась в судебно-правовом поле. И когда, казалось бы, на горизонте уже виднелись очертания решения проблемы, подоспел Экологический кодекс РК. Подоспеть-то он подоспел, но проблему мусора в отдельно взятом городе не решил. Однако наметились пути решения. По крайней мере, теперь есть с кого спрашивать.

Если раньше неравнодушные граждане, общественные организации, полиция города, да и сам акимат не могли привести проблему к общему знаменателю, периодически выражая претензии друг другу или выписывая штрафы, то сегодня, благодаря Экологическому кодексу и принятым на его основе Правилам управления коммунальными отходами, все вопросы адресуют к одному ответчику: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Рудного.

Итак, Экологический кодекс РК вступил в силу с 1 июля 2021 года. А уже 5 апреля 2022 года акимат Рудного объявляет о «двухмесячнике по санитарной очистке городских территорий», перекладывая заботу о мусоре на различные предприятия, бюджетные организации и простых граждан. При этом аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ, который, вступая в должность, обещал в кратчайшие сроки решить проблему мусора в городе, сообщает:

- Наша задача, в особенности это касается ПКСК, - собрать мусор в жилых массивах, сухие деревья подрезать. Не надо сразу белить, дороги подметать тоже не нужно. Мусор вывозить своевременно. Субботники будут проходить еженедельно. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но, если мы любим наш город, должны этим заниматься. И силами ПКСК, и ТОО «Рахат-2018» порядок не навести, только все вместе.

Новая площадка на улице Строительной

На вопрос, кто в ответе за мусорные стоянки, Испергенов ответил:

- У нас по городу 12 контейнерных стоянок обслуживает ТОО «Экотехсервис-2019» и 120 - ТОО «Рудный Ажар - 2006». В прошлом году были внесены изменения в Экологический кодекс. Для Рудного разработаны новые нормы накопления ТБО, сейчас они согласовываются с маслихатом, потом будет согласование нового тарифа на вывоз мусора. По решению суда территорию вокруг контейнеров должны убирать организации, которые оказывают услуги по вывозу ТБО. Потому что мусор возле площадок собирается из-за того, что контейнеры опустошают не вовремя. Местная исполнительная власть будет менять контейнеры для сбора мусора, это недешево: 107 тысяч тенге стоит один контейнер. Будем покупать. Деньги есть. Сметы готовы, будем объявлять конкурс, участвовать будут те предприниматели, у которых есть спецтехника. На какой срок им будут даны контейнерные площадки для обслуживания, пока обсуждается - на 3 года или на 5 лет.

Ответ, из которого спрашивающий не узнает ничего того, чего не знал бы сам!

Так площадки выглядели раньше. Хотя нет, так выглядят площадки, не вошедшие в топ-66

Фактически ответ довольно прост. Согласно кодексу и правилам, отвечает за контейнерные площадки никто иной, а отдел ЖКХ.

Ну хорошо, это было в апреле. 13 июня заместитель акима Рудного Ануар ЕСКАТОВ на заседании городского общественного совета сообщил:

- Уже заключен договор с подрядчиком, планировалось благоустроить первые 58 стоянок (для мусорных контейнеров - «НГ»), но экономия позволила добавить к ним еще 8 стоянок. После приведения в соответствие мы их объединим в один лот и объявим конкурс между обслуживающими организациями.

Итак, 66 стоянок. Это половина из того, что есть в городе. Сейчас на дворе июль, и действительно радостно видеть, что акимат, не откладывая в долгий ящик, протянув всего лишь полтора года, приступил к обустройству контейнерных стоянок. Делается хорошо. Площадки под контейнеры заасфальтированы, огорожены с трех сторон, выделен отдельный отсек для крупногабаритного мусора. Заасфальтированы также подъездные пути к стоянкам. Радость да и только.

Да вот незадача. Странное зрелище приходится лицезреть. Стоянки стоят по всем (думаю) правилам, чистые, сияющие новизной. Но без баков. Или даже с баками, но пустыми. А мусор как лежал вокруг, так и лежит. Горы мусора. Пустые баки. Либо баки за территорией стоянки. Так, по моим наблюдениям, на стоянке стоят баки «Экотехсервиса», ржаво-зеленые, а за пределами стоянки - просто ржавые баки, принадлежащие ТОО «Рудный Ажар - 2006».

Площадка с контейнерами ТОО «Экотехсервис-2019» и ТОО «Рудный Ажар - 2006» около городской поликлиники

Что это? Мышечная память горожан? Годами выработанный условный рефлекс? Или стадия принятия неизбежного, не позволяющая уже даже ожидать порядка и чистоты в городе и прилагать к этому усилия.

Что можно прочитать в правилах?

19. Местные исполнительные органы проводят информационные кампании для населения по осведомлению о рациональной системе сбора, утилизации и переработки коммунальных отходов… (подробнее здесь).

20. Местные исполнительные органы выделяют земельные участки под строительство и (или) размещение объектов по управлению коммунальными отходами, в том числе для обустройства контейнерных площадок и пунктов приема вторичного сырья, и обеспечивают оформление границ земельных участков.

21. Местные исполнительные органы осуществляют контроль за деятельностью физических и юридических лиц в области обращения с коммунальными отходами в пределах соответствующей территории.

Вот так-то. Все вопросы - к местным исполнительным органам!

Контейнерная площадка на улице Парковая / Скриншот страницы в соцсети

Вот честное слово, очень хочется похвалить акимат за проделанную работу. А повода вроде как не находится. То, что делает акимат в данный момент, - это его обязанности.

Я вырос в деревне. В детстве в мои обязанности входило: чистый двор, чистые сараи, сытый скот. Придя со школы, должен был первым делом взять метлу и лопату и к пяти часам, когда отец придет с работы, двор и сараи должны быть чистыми в любое время года. Если я не справлялся с задачей, получал порку и хороший словесный выговор. А если справлялся, в награду была тишина. Это сформировало мое отношение к обязанностям. Я просто должен их делать, не ожидая пинка или дифирамб. И того же ожидаю от других.

И пока каждый не научится выполнять добросовестно свои обязанности, нашей славой будут кучи мусора: в городе, во дворе, в жизни. Давайте уже меняться, а?

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